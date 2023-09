Roxana Nemeș s-a mutat în casă nouă, iar WOWbiz.ro are toate detaliile! Știm deja care este camera preferată a divei: "Este un vis împlinit, are 70 de metri pătrați" | EXCLUSIV

In articol:

Roxana Nemeș a avut un an plin de surprize și momente frumoase! Vedeta și soțul ei s-au mutat în casă nouă. După o perioadă extrem de aglomerată, cu multă muncă și amenajări interioare, cântăreața și-a văzut visul cu ochii.

Vedeta TV și soțul său au reușit să se mute în casă nouă. Vila este superbă, iar cei doi îndrăgostiți sua ocupat de fiecare detaliu ca lucrurile să iasă perfect și mai ales exact așa cum își doresc! Totul este nou și fix așa cum se așteptau, iar la capitolul amenajare nu au avut nevoie de ajutorul nimănui.

Roxana Nemeș ne-a povestit, în exclusivitate, cum s-a inspirat pentru amenajarea casei, cum a decurs mutarea, dar și care este locul din casă în care se simte cel mai bine.

Roxana Nemeș [Sursa foto: Instagram]

Roxana Nemeș, primele declarații după ce s-a mutat în casă nouă

Roxana Nemeș s-a mutat în casă nouă, împreună cu soțul său. Artista a vorbit adesea despre proiectele sale și casa pe care cei doi o construiau, iar acum totul este gata. Diva și Călin Hagima s-au ocupat singuri de amenajarea vilei și au reușit să se înțeleagă perfect la alegerea desgine-urilor, a culorilor și stilurilor ce se regăsesc în casa lor.

Citește și: Roxana Nemeș, show incendiar în Turcia! Artista a purtat o ținută super sexy și a încins turiștii dintr-un resort de lux din Antalya| EXCLUSIV

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cerșetorii care fac 600 de euro zilnic, iar la finalul zilei pleacă cu un Mercedes metalizat, au invadat un oraș- stirileprotv.ro

"Eu cu soțul meu ne-am ocupat de amenajare, doar noi doi, atât. Am făcut totul cu creația, imaginația și viziunea noastră. Știam cât de cât ce vrem. Ne-am mai inspirat, ne-am uitat pe Pinterest și pe alte site-uri, dar strict de inspirație de decor.

În rest, noi clar am știut ce vrem și suntem norocoși că amândoi suntem cam pe aceeași lungime. Avem aceleași dorințe, aceleași plăceri și cumva ne-am dorit aceleași lucruri.

Citește și: La ce sport a apelat Roxana Nemeș pentru a se menține în formă?! Chiar și Cătălin Moroșanu o susține pe blondină

Nu a fost grea tranziția în sine, dar a fost dificil până am mutat toate lucrurile. Noroc că totul e nou pentru că a trebuit să luăm doar hainele și actele, cam atât a trebuit să mutăm, dar am făcut-o cu drag pentru că m-am simțit acasă de când am pus prima dată piciorul în casa aia", a povestit Roxana Nemeș, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Roxana Nemeș [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Nu mai am sinusuri, am rămas fără gust și fără miros pentru tot restul vieții, nu mai pot dormi pe partea stânga pentru ca mă doare foarte tare.” Dana Roba a postat imagini emoționante pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: O nouă audiere în cazul accidentului teribil de la 2 Mai/ Avocat: ”Declarațiile familiilor tinerilor decedați sunt șocante, ceva îngrozitor”- stirilekanald.ro

Citeste si: Mesajul sfâșietor al soției lui Răzvan Gorcinski: "Atât chin pentru mine, pentru familia ta, colegi, prieteni, toată lumea te iubește!"- radioimpuls.ro

Roxana Nemeș a spus care este camera ei preferată

Noua casă a Roxanei Nemeș a fost amenajată după gusturile și bunul plac al vedetei așa că i-ar fi greu să aleagă o cameră preferată sau un loc preferat din vilă. Totuși, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro vedeta a mărturisit că dresingul său este un vis împlinit, iar acolo merge ori de câte trebuie să muncească sau să își încarce bateriile.

Citește și: „Nu m-am simțit niciodată mai sexy ca în perioada în care eram însărcinată”. Liz, dezvăluiri emoționante despre momentele care i-au dat putere| EXCLUSIV

Mă duc acolo și îmi fac toată treaba, acolo mă filmez, acolo îmi fac toate video-urile pentru Instagram, pentru Tik-Tok, acolo îmi vin ideile, acolo scriu piese. Este ca un birou, are 70 și ceva de metri pătrați, am loc să fac orice, am toate lucrurile ordonate. Este frumos, acolo mă încarc eu și acolo este locul meu", a mai povestit Roxana Nemeș, pentru WOWbiz.ro.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!