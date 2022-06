Roxana Nemeș, secretul unui fizic fără cusur: "Dragoste peste măsură" | EXCLUSIV

In articol:

Roxana Nemeș este foarte urmărită de public, datorită carismei și flerului pe care le are. Aceasta a participat la Bravo, ai stil și un alt show desfășurat în junglă, unde a demonstrat că este o femeie puternică și foarte asumată.

Cum este, de fapt, Roxana Nemeș?

Acum face parte din echipa WOWnews, prezentând podcastul Roxana te dezbracă de secrete, unde aduce constant invitați celebri, cu povești de viață interesante.

De curând, a avut loc un eveniment extravagant, cu și despre celebritățile din România. Acestea trebuiau doar să se distreze și să respecte codul vestimentar impus și anume tema "tânăr și neliniștit". Roxana Nemeș a fost și ea prezentă, într-o rochie care îi venea turnată, cu culori vii, de vară. Vedeta s-a întors în timp și și-a adus aminte cum era ea ca adolescentă, trăsături la care nu a renunțat de-a lungul timpului.

"Sunt, cu siguranță tânără și neliniștită. În copilărie am fost și mai și. Acum încerc să fiu mai lady, ca să zic așa. Am fost dintotdeauna foarte feminină, dar în același timp am avut întotdeauna un aer mai de băiețoasă. Mi-a plăcut întotdeauna pentru că sunt eu o fire foarte optimistă, foarte naturală, așa cum sunt așa sunt. Nu pot să mă prefac, nu pot să fiu altcineva și atunci îmi place. Până la urmă, e foarte mișto, părerea mea, să ai și partea asta de feminitate, dar și o parte mai masculină, mai băiețoasă. Cred că lucrul ăsta mă face să fiu super veselă, pentru că îmi păstrez în suflet copilul ăla și important este să nu îl uităm că îl avem acolo.", a declarat Roxana Nemeș, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce face Roxana Nemeș pentru a arăta țiplă?

Oricine poate recunoaște că Roxana Nemeș are o siluetă perfectă. Vedeta știe să se îmbrace, să se poarte, ceea ce îi conferă un aer de femeie adevărată. Aceasta ne-a dezvăluit rețeta unui corp de invidiat.

"A intrat pe mine mărimea 36, nici mie nu îmi vine să cred. De menținut, alerg foarte mult, cred că asta e. Nu pe bandă, acolo mai rar, din păcate, spre rușinea mea, în ultimul timp. Alerg mult la proiecte, de la unul la altul, le fac pe toate, vreau să le fac pe toate. Viața activă e cea mai bună rețetă, pentru că nici nu ai timp să mănânci, uiți. Nu e indicat, nu este foarte sănătos, deși eu mi-am făcut analizele și sunt sănătoasă tun. Important e, părerea mea, cel puțin pe mine asta m-a ajutat, vorbind serios acum, faptul că mănânc, îmi fac toate poftele, dar mănânc puțin, pentru că m-am obișnuit așa, că nu am timp, iar atunci când mănânc, nu mai pot să mănânc mult, că simt imediat că mi se taie și atunci e ideal să mănânci ce vrei și să nu te îngrași. Dar puțin, totul cu măsură, în afară de dragoste, acolo nu există măsură, ar trebui să fie peste măsură.", a precizat Roxana Nemeș, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.