Roxana si Turcu, cei doi fosti concurenti de la Puterea dragostei , protagonistii unor filmari incendiare.

Filmari cu Roxana si Turcu in ipostaze intime: "Ii cerea Roxanei sa..."

Roxana Buzoiu si iubitul ei ar fi fost filmati in timp ce intretineau relatii intime prin telefon. Daiana este cea care sustine ca a vazut imaginile respective. Concurenta de la Puterea dragostei nu a dat prea multe detalii despre respectivele filmari, insa marturiseste ca Turcu o suna pe Roxana si ii cerea sa mearga singura la baie.

"Exista inregistrari cu Roxana si Turcu. Intretineau relatii intime la telefon. Ba chiar de multe ori Turcu ii cerea Roxanei sa se duca la baie si sa faca fel si fel de lucruri la telefon", sustine Daiana.

Nu se stie cine i-a filmat pe Roxana si Turcu in acele ipostaze intime si nici ce s-a intamplat intre timp cu imaginile despre care vorbeste Daiana.

Roxana si Turcu de la Puterea dragostei mai sunt impreuna?

S-a spus ca Roxana si Turcu s-ar fi luat la bataie in camera de hotel unde erau cazati dupa ce s-au intors de la Puterea dragostei. Reveniti in Romania, cei doi s-ar fi certat, iar lucrurile au degenerat rapid.

Turcu a filmat un vlog si a negat ca s-ar fi certat sau s-ar fi luat la bataie cu Roxana. El a spus ca formeaza in continuare un cuplu cu ea, declarand ca sunt linistiti si fericiti, numai ca nu mai locuiesc in aceeasi camera de hotel.

"De ce s-a mutat Roxana din camera? Ca ne-am batut, ca Turcu a batut-o ca Turcu i-a spart capul! Ma amuza! Ati ajuns sa credeti orice. Nu mai puneti botul la tot ce e pe internet, intai zic sa va documentati, abia dupa aia sa spuneti daca e asa sau nu. Vreau sa lamuresc situatia. Noi stam in carantina. Zilele trec, e un spatiu foarte mic, cred ca sunt 5-6 metri patrati. Va dati seama ca dupa o zi, doua, e obositor sa stai in aceeasi camera cu aceeasi persoana. Te deranjeaza unele chestii. Nu e normal sa stai atatea zile inchis, sa nu iesi deloc pe afara. Trebuie sa ne adaptam la aceasta perioada, nu avem ce face. Perioada asta ne-a linistit. Eram foarte agitati, bulversati in emisiune, erau tot felul de discutii care nu isi aveau rostul.

Am stat in aceeasi camera 2-3 zile si am decis sa ne mutam separat, ca e mai bine asa. Trece mai repede carantina, ne odihnim mai bine. Nici nu aveam loc amandoi in pat. Camera e mica. E chestie de confort. Nu a existat nicio bataie. Nu ne-am batut, nu i-am spart gura. Am vazut ca multa lume abereaza, dar vor plati. Garantat! Ori prin lege, ori nu stiu, prin alte cai. Dumnezeu le rezolva pe toate! Karma chiar exista, m-am convins pe pielea mea. Nu s-a intamplat nimic, am vrut sa va lamuresc. Eu si Roxana ne intelegem bine, avem respect unul pentru celalalt. E numai treaba noastra ce facem, ce vom decide. Nu priveste pe nimeni. Nu mai suntem in emisiune, tot despre Turcu si Roxana vorbiti? Acum chiar sunt linistit", a declarat Alex Turcu, fostul concurent de la Puterea dragostei, in vlogul de pe canalul sau de Youtube.