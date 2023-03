Roxana Țuțu nu a spus asta nimănui! Ce s-a întâmplat după meciul cu Kinga: "Am intrat în depresie" | EXCLUSIV

In articol:

Roxana Țuțu a vorbit despre meciul cu Kinga din gala RXF, la trei săptămâni de la disputa din cușcă. Roxana a recunoscut că a fost supărată, deși lupta a fost una echilibrată, motiv pentru care a și căzut într-o depresie.

Roxana Țuțu a fost afectată după meciul cu Kinga

Din fericire, Țuțu l-a avut alături pe iubitul ei, cel care a reușit, prin susținere permanentă, să o scoată din starea în care se afla. Acum, Roxana Țuțu este pregătită să se lupte din nou cu Kinga, întrucât, în viziunea ei, meciul lor a fost singurul din acea gală care merită o revanșă.

Roxana Țuțu a dezvăluit că a fost afectată după înfrângerea din cadrul meciului cu Kinga, ulterior intrând în depresie. Acum, susține că și-a revenit și dacă se uită în urmă, ar fi văzut un meci mai dinamic.

"Imediat după ce am ieșit din cușcă, nu pot să zic că a, realizat ce s-a întâmplat acolo, chiar dacă după ce am văzut meciul, am realizat că putem fi mai bună de atât eu, cât și ea și puteam face multe lucruri acolo, dar adrenalina, emoțiile. Probabil nu nea-m dat seama, nu eram conectate. Nu pot să îmi explic, nu am realizat. Nu pot să zic că aveam o dezamăgire, mă simțeam mândră de mine, dar după auzim păreri de peste tot, că puteam mai mult, că așa mai departe și am ajuns să le dau dreptate. Prima zi am fost ok, dar a doua zi după ce am văzut meciul am intrat într-o mică depresie, pentru că mi-am dorit din tot sufletul să câștig, atât eu, cât și ea și toți luptătorii din gală. Nu ne așteptam nicidecum la o pierdere, de asta ne-am și antrenat. Te antrenezi să faci un mic show în doar trei minute. A fost o perioadă, dar cum am intrat în ea, așa am și ieșit.", a declarat Roxana Țuțu.

Roxana Țuțu vrea revanșa cu Kinga

Roxana Țuțu vrea revanșa cu Kinga și promite că va fi un spectacol de neuitat. Acum ambele au experiență și știu cum să se lupte. Roxana nu are nimic personal cu nimeni, nici cu Kinga, dar ar vrea să repete meciul cu ea.

"A fost un meci foarte frumos din orice punct de vedere. Consider că am făcut mai mult spectacol decât băieții. Cu toții avem nevoie de curajul ăsta. Dacă realizam atât eu, cât și ea lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Acum că suntem familiarizat cu cușca, cu siguranță am ști ce avem de făcut. Momentan nu am nimic cu nimeni, nu vreau să provoc pe nimeni, nici cu ea nu am nimic personal, dar consider că este loc de o revanșă, având în vedere că a fost un meci echilibrat. E singurul meci din gală care chiar merită o revanșă.", a mărturisit Roxana Țuțu, la WOWnews.

