Roxana Vancea este însărcinată pentru prima dată! Primele imagini cu burtica de gravidă VIDEO

In articol:

Roxana Vancea și Dragoș sunt în culmea fericirii! Fosta asistentă TV a dat vestea mult așteptată de toată lumea, în cadrul emisiunii Teo Show. Frumoasa vedetă și-a luat urmăritorii din mediul online prin surprindere, după ce a publicat două fotografii foarte emoționante cu ea, Dragoș, Milan și...bebelușul care urmează să vină pe lume.

Citeste si: Motivul pentru care Roxana Vancea a fost asistentă la matinal! După nouă ani, Dani Oțil a recunoscut: „Am ales-o pe cea cu...”

Roxana Vancea a ales și o descriere plină de emoție prin care să-și anunțe sarcina: ”Noi patru...”. În doar câteva minute de la anunțul impresionant, fotografiile au adunat nu mai puțin de 3,500 de aprecieri, iar comentariile de susținere și felicitări din partea apropiaților și nu numai, au început să curgă pe contul de Instagram al Roxanei.

”Felicitari din suflet!!❤️❤️❤️❤️/ Sa fie intr-un ceas binecuvântat!!! Felicitări dragilor 💝/ Wowww!!! Felicitari, Rox!!!❤️❤️/ Fericire ❤️❤️❤️”, au scris apropiații cuplului.

Milan și Roxana Vancea[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Roxana Vancea, despre problemele întâmpinate la începutul sarcinii

Roxana Vancea a dat vestea mult așteptată în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D, unde a vorbit și despre problemele întâmpinate la începutul sarcinii.

Milan: Mami are un bebeluș în burtică!

Citeste si: Roxana Vancea este pregătită să devină mămică?! Primele declarații despre sarcină: "Îmi doresc un copil..."

Roxana Vancea: Sunt însărcinată în trei luni jumate. Încă nu a crescut burtica, nu se vede încă. Nu am avut voie să fac abdomente, pentru că la începutul sarcinii am avut și un chist pe un ovar. M-a speriat un pic pentru că eu am vrut să îi anunț pe ai mei și pe părinții lui Dragoș imediat ce am ieșit de la doamna doctor și când mi-a zis de chist m-am speriat un pic și am anunțat după vreo trei săptămâni de tratament, după ce a dispărut chistul. Cu Milan am vorbit dinainte, ca sa fim siguri ca ar vrea un frățor sau o surioară. Când am fost să îmi spună sexul copilului, nu știam ce o să îi spun lui Milan, pentru că voia băiețel, el i-a pus și nume.Vrea să îi pună numele Ayan. 70% ne-au spus că va fi băiețel.

Roxana Vancea insarcinata[Sursa foto: Captură KANAL D]

Roxana: Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult treaba asta. S-a întâmplat foarte repede. El a făcut pauză de la suplimentele pentru sarcină, ne-am făcut analizele și ne-au spus că este totul ok. Eram puțin stresată că dacă nu rămân și mi-am făcut niște teste din alea de ovulație. După vreo 11 zile de la ovulație mi-am făcut test și a ieșit pozitiv. Am făcut și a doua zi și a treia zi, au ieșit toate pozitive și m-am programat la doctor. M-am dus și i-am pus testul direct în față, el se uita la serial. Mi-a fost rău la vreo lună după ce am fost însărcinată, aveam grețuri în fiecare dimineață. Apoi, de la două luni și ceva, nu am mai avut nicio treabă. Deocamdată nu am întâlnit stări de oboseală, nu dorm ziua, mă antrenez normal, mă trezesc la șase dimineața în fiecare zi. Obosesc mai tare decât înainte, dar sunt ok, și cu piticul țin pasul. Cred că o să mă ajute și Milan, e foarte cuminte și ascultător. Mi-au promis și mama și soacra că mă vor ajuta. Nu vraeu să simtă Milan o secundă că a venit pe lume un alt bebeluș și să nu fie gelos.