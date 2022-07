Roxana Vancea a luat o decizie radicală după ce a născut! Și-a impresionat fanii rapid când a spus ce vrea să facă

In articol:

Roxana Vancea a devenit mămică în urmă cu câteva luni, însă bruneta era deja obișnuită cu acest rol, dat fiind faptul că soțul ei, Dragoș Paiu, are un băiețel dintr-o relația anterioară, pe Milan, cu care fosta asistentă TV se înțelege de minune.

Nu mai este un secret pentru nimeni că Roxana Vancea este o împătimită a tatuajelor, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber.

Din acest motiv, bruneta a luat o decizie, imediat după naștere, mai precis să-și tatueze pe corp chipul celor doi copii, însă deocamdată nu îi este permis acest lucru, asta pentru că alăptează.

Roxana Vancea, o mamă dură? Mesajul controversat postat de brunetă pe internet: „Telefon confiscat”

„Nu am voie, pentru că alăptez. Dar, pe viitor, îmi doresc să fac un tatuaj cu copiii, să fie ceva cu ei doi. Să vedem unde mai am loc. Ori undeva pe spate, dacă mai găsesc un loc, ori pe un șold. Am pierdut de mult numărul tatuajelor, am ambele mâini, spatele și un pic pe picioare”, a declarat Roxana Vancea, pentru Impact.ro.

Citeste si: Câți bani primește un medic de familie pentru fiecare pacient- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Roxana Vancea și cei doi copii [Sursa foto: Instagram]

La ce vârstă a făcut Roxana Vancea primul tatuaj

Roxana Vancea este o împătimită a tatuajelor, iar aceasta a recunoscut că primul desen pe corp l-a făcut chiar la vârsta majoratului, respectiv la 18 ani.

Ce o împiedică pe Roxana Vancea, proaspătă mămică, să își pună silicoane: ”Nu pot să-i răpesc bucuria”

Încă de atunci, bruneta auzise că dacă va face primul tatuaj, cu siguranță nu se va opri doar la un singur desen, iar acest lucru s-a demonstrat a fi real.

„Primul tatuaj l-am făcut la 18 ani, mi-au plăcut foarte mult tatuajele. Se zice că dacă îți faci unul, o să îți faci mai multe. Nu ai cum să te oprești la unul. Mie mi se pare că sunt un plus, că arată bine pe piele”, a mai precizat Roxana Vancea.

Roxana Vancea [Sursa foto: Instagram]