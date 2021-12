Roxana Vancea, apariție uimitoare la doar zece zile după ce a născut! Ce s-a observat acum la burtica ei

In articol:

Roxana Vancea este o apariție greu de trecut cu vederea. De-a lungul timpului, aceasta a trecut printr-o transformare spectaculoasă și a reușit să ajungă la o formă demnă de invidiat. Dacă în urmă cu câțiva ani era mult mai robustă, aceasta și-a dat seama că trebuie să schimbe ceva la ea și a început cu dieta și sportul.

Ușor, dar sigur, Roxana Vancea a ajuns la niște rezultate uimitoare și este o apariție greu de trecut cu vederea, care cu siguranță rămâne bine întipărită pe retina domnilor, iar doamnelor și doamnișoarelor le stârnește sentimente precum invidia și gelozia.

După ce a rămas însărcinată, cârcorații abia așteptau să o prindă pe picior greșit. Dar nici vorbă de așa ceva! Roxana Vancea și-a păstrat formele apetisant și trupul parcă tras prin inel pe aproape tot parcursul sarcinii. Luni bune nici măcar nu se sesiza că aceasta ar fi gravidă, iar doar pe finalul sarcinii a început și burtica să-și facă aparița. Bineînțeles că nu pentru mult timp, iar dovadă stau ultimele imagini postată de vedetă pe rețelele de socializare.

Roxana Vancea a postat o imagine cu ea înainte de a rămâne gravidă, una în timpul sarcini, iar alta la doar zece zile după ce și-a adus copilul pe lume.

Pe baza fotografiei, putem spune că aceasta a revenit într-un timp demn de cartea recordurilor la forma inițială! Nici nu există urmă pe trupul ei care să sugereze că în urmă cu doar câteva zile aceasta ar fi fost însărcinată în 9 luni!

Roxana Vancea [Sursa foto: Instagram]

Cu ce probleme s-a confruntat Roxana Vancea în timpul sarcinii

Vedeta a născut natural la un spital de stat din Capitală, după o sarcină în care a întîmpinat și ceva probleme. Nu s-a lăsat descurajată, însă, și a reușit să-și aducă fiul pe lume exact așa cum a lăsat natura, fără a interveni cu bisturiul. Aceasta a născut un copil perfect sănătos, care a cântărit 3.200

kilograme și 51 de centimetri.

„Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Ca bunica. Bebele a cântărit la naștere 3200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută! Vreau acasă!

Eu am avut probleme cu sarcina și toată sarcina am avut un inel din acela de îți ține colul închis. Doctorița mi l-a dat jos aseară și din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând", a declarat vedeta pentru Click.ro.

Roxana Vancea [Sursa foto: Instagram]