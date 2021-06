Roxana Vancea are interdicție clară de la medic! Ce nu mai are voie să facă în sarcină: „Când m-am dus la control mi-a zis...”

Roxana Vancea [Sursa foto: Instagram] 14:47, iun 21, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Nu este niciun secret faptul că Roxana Vancea are o pasiune pentru sport. După ce a păsărit emisiunea prezentată de Dani Oțil și Răzvan Simion, asistenta TV a început să adopte un stil de viață mult mai sănătos și să facă multă mișcare.

După ce a muncit pe brânci, a ajuns la o formă demnă de invidat. Bruneta poate fi considerat cu ușurință una dintre cele mai sexy femei din showbiz și, de ce nu, printre doamnele cu cel mai lucrat trup. Nu lipsea nici măcar o zi din sala de forță, dar iată că lucrurile urmează să se schimbe.

Roxana Vancea a rămas însărcinată cu soțul ei. Are patru luni de sarcină și urmează să aducă pe lume un băiețel. Totuși, la ultimele controale medicul a i-a spus vedetei că are o sarcină cu probleme și că pentru o perioadă va trebui să renunțe la sport!

Roxana Vancea ți soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Roxana Vancea are probleme în sarcină. Cu ce se confruntă

Bruneta nu prea a reușit să ia multe kilogarme în acestea patru luni. Mai exact, Roxana Vancea s- îngrășat doar un kilogram. Ultima dată când a mers la controlul de rutină pentru a se asigura că totul decurge fără probleme, medicul i-a interzis pentru câteva săptămâni să mai facă efort fizic.

De asemenea, acesta i-a mai explicat că va naște mai devreme decât este planificat din cauza unei chestiuni care este destul de frecventă și la alte femei.

„N-am reușit să pun decât un kilogram. Mă simt foarte bine.(...) Medicul mi-a interzis să fac sport o perioadă. Când m-am dus la control mi-a zis: ”Trebuie să faci o pauză de vreo 3 săptămâni”. Mi-a explicat că o să nasc mai devreme, că e colul scurt... cică majoritatea femeilor pățesc asta. M-am și antrenat ca nebuna în perioada asta, că n-aveam de unde să știu”, a declarat Roxana Vancea într-o emisiune tv.

Roxana Vancea și Milan [Sursa foto: Instagram]

Roxana Vancea: „ Am vorbit prima dată și cu Milan”

Roxana Vancea și Dragoș, soțul ei, s-au consultat înainte cu Milan, pentru a se asigura că cel mic își dorește un partener de joacă. Ea și fiul partenerului ei de viață se înțeleg foarte bine și sunt cei mai buni prieteni.

„Noi ne doream. Am vorbit prima dată și cu Milan, să fim siguri că și el își dorește un mic intrus în familie. Dragoș a făcut un an pauză de la suplimentele pe care le lua el. După ce a făcut asta am zis să ne apucăm. Auzeam de la prietenele mele că un an, un an jumătate aștepți. El făcea mișto de mine, zicea: ”La mine-i punct ochit, punct lovit”. Așa a fost. În prima lună mi-am făcut testul și gata”, a povestit vedeta.