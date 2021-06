Roxana Vancea, dezvăluiri la cald despre sarcină! Va avea fetiță sau băiat?! „Mi-a zis că e...”

In articol:

Roxana Vancea traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Dragoș Paiu, cel care i-a devenit și soț pe 19 decembrie 2019, și pe care urmează să-l facă tată pentru a doua oară în doar câteva luni.

Aceasta a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe rețelele de socializare și a satsfăcut toate curiozitățile internauților. Iată ce dezvăluiri a făcut.

Roxana Vancea [Sursa foto: Instagram]

Roxana Vancea a vorbit despre sarcină

Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a vrut să le răspundă tuturor curiozităților celor care o urmăresc pe Instgram, așa că pe InstaStory a organizat un Q&A, iar întrebările au curs ca o avalanșă. Majoritatea curiozităților erau legate de sarcină, despre relația ei cu Milan, fiul soțului ei dintr-o altă relație, dar chiar și despre mama soacră.

Roxana vancea are 31 de ani, iar când rămas însărcinată cânărea circa 47 de kilograme. Acum, la patru luni de sarcină are doar 47,6 kilograme, iar burtica ei nici nu poate fi zărită, ci același abdomen lucrat la sală.

Potrivit mărturiilor ei de pe rețelele de socializare, urmează să nască pe cale naturală în luna noiembrie. Cât despre sexul bebelușului, ei bine, frumoasa brunetă a anunțat că: “ 70% mi-a zis că e băiat. O să aflu joi sigur”.

Roxana Vancea [Sursa foto: Instagram]

Roxana Vancea nu are voie să facă sport în sarcină

Deși este o mare împătimită a sportului, iar sala este o parte importantă din viața ei, doctorul care îi monitorizează îndeaproape sarcina i-a interzis să mai facă abdomene.

„Încă nu a crescut burtica, nu se vede încă. Nu am avut voie să fac abdomente, pentru că la începutul sarcinii am avut și un chist pe un ovar. M-a speriat un pic pentru că eu am vrut să îi anunț pe ai mei și pe părinții lui Dragoș imediat ce am ieșit de la doamna doctor și când mi-a zis de chist m-am speriat un pic și am anunțat după vreo trei săptămâni de tratament, după ce a dispărut chistul.

Cu Milan am vorbit dinainte, ca sa fim siguri ca ar vrea un frățor sau o surioară. Când am fost să îmi spună sexul copilului, nu știam ce o să îi spun lui Milan, pentru că voia băiețel, el i-a pus și nume. Vrea să îi pună numele Ayan”, declara Roxana Vancea în urmă cu ceva timp la Teo Show.