Roxana Vancea este pregătită să devină mămică?! Primele declarații despre sarcină: "Îmi doresc un copil ..."

Roxana Vancea și Dragoș formează o relație extrem de frumoasă. Îndrăgostiții au grijă împreună de Milan, băiețelul pe care Dragoș îl are dintr-o altă relație. Cu toate acestea, fosta iubită a lui Mihai Bendeac face dezvăluiri despre sarcină. Urmează să devină mămică pentru prima dată?!

Roxana Vancea, declarații despre sarcină

În cadrul unui interviu, frumoasa șantenă a declarat faptul că își dorește un copil cu soțul ei.

Totuși, se pare că Roxana nu vrea să grăbească lucrurile, ci așteaptă momentul potrivit. De asemenea, cei doi îndrăgostiți au grijă de Milan, băiețelul pe care Dragoș îl are dintr-o relație precedentă.

“Îmi doresc un copil cu soțul meu, Dragoș, și el vrea asta. Însă, nu este după cum vrem noi, ci după cum vrea Dumnezeu. Când o să vina este binevenit în familia noastră. Cât despre Milan (n.r – băiețelul soțului), îl ador, mă înțeleg de minune cu el, am o relație foarte faina. Mergem împreună peste tot, petrecem mult timp împreună, mergem la sală, la gimnastica. El iubește foarte mult dinozaurii și am descoperit o asemenea locație unde mergem destul de des, pentru el. Pentru că vedem că îi place foarte mult și asta ne bucură. Îl iubesc mult, este un copil deosebit, mi-a intrat la inimă din prima clipă”, a declarat Roxana Vancea, pentru playtech.ro.

Totodată, Roxana a mai vorbit și despre momentul în care s-a cunoscut cu iubitul ei. Cei doi au vorbit timp de trei zile, iar apoi au mers împreună la un film.

De atunci, îndrăgostiții trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

”Mi-a răspuns și am început să vorbim și după vreo trei zile am mers la un film, cel mai prost film! După film a trebuit să-l duc acasă și am mai stat o jumătate de oră- o oră, se făcuse 11, și după în întreb: <<Bă ce facem, ne pupăm sau nu, că trebuie să plec>> și el a zis <<Da, ne pupăm dacă vrei tu>>”, a spus Roxana Vancea.