Roxana Vancea a intrat în atenția telespectatorilor odată cu postul de asustentă tv la un matinal.Pe acea vreme, vedeta se mândrea cu bustul ei la care râvnesc chiar și astăzi cele mai multe dintre domnișoare, însă ea nu era tocmai mulțumită de aspectul ei fizic. Zis și făcut! După plecarea din televiziune, Roxana Vancea și-a pus toată ambișia la bătaie și a hotărât că este timoul să facă o schimbare majoră în viața ei. Astfel, vedeta și-a făcut abonamnet la sală și cu timpul s-a îndrgăstit atât de mult încât este de nerecunoscut.

Roxana Vancea, fotogarafia care i-a pus pe jar pe fani. Răspunsul acid al vedetei: „Nu vă obosiți...”

Vedeta a ajuns la formele mult dorite, însă mulți dintre cei care o urmăresc sunt de părere că pe Roxana nu o reprezintă această conformație a corpului. Roxana Vancea a postat pe contul ei de Instagram o fotografie înainte/după sală și diferențele sunt de la cer la pământ. Conștientă fiind de faptul că o să stârnească foarte multe controverse, Roxana le-a spus din start internauților că nu are rost să înceapă din nou cu critici la adresa ei pentru că ea este mulțumită de felul în care arată și nu ține cont de părerea celor din mediul online.

„Foca vs liliac 😅💪🏽 Aratam mai bine inainte, acum sunt barbat, stiu.. nu va obositi 🙏🏼”, a scris Roxana Vancea pe contul ei de Instagram.

„Ți ai micșorat sânii? Mi e teama ca sânii mei vor fi tare urâți după ce voi slabi. Construcția ta de “before” o am eu acum, poate cu vreo 5 kile mai mult...”, „Nu esti barbat👏Ti-ai păstrat feminitatea si esti superba😘Dar unele chiar devin barbati🙈”, „Deci cam cat trebuie sa stau in cap sa am abdomenul asa ?? 😬 felicitari”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.