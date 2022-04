Roxana Vancea îi pune la punct pe cei care i-au criticat burtica prea mică de gravidă! Iată care este motivul pentru care nu aluat în greutate în timpul sarcinii cu Zian: "În acele momente profiți de treaba asta" | EXCLUSIV

In articol:

Roxana Vancea este una dintre cele mai urmărite persoane din mediul online. Aceasta a devenit cunoscută pe vremea când era într-o relație cu Mihai Bendeac și juca în sketch-urile lui. Acum are o familie minunată, iar cea mai mare pasiune a ei este sportul, având o siluetă de invidiat.

Roxana Vancea, o mămică împlinită

Roxana Vancea este extrem de fericită și împlinită alături de soțul ei și cei doi băieței. Îi iubește enorm și le vrea tot binele din lume. Vedeta trebuie să se ocupe acum de doi copii, nu doar de unul și să le asigure amândurora ceea ce au nevoie pentru o creștere armonioasă. În acest context, Roxana ne-a spus cum face față în rolul de mamă a doi băieți micuți, cum se comportă bebe și dacă fratele mai mare este gelos.

"Eu zic că bine. Milan nu este gelos și în general se spune că atunci când celălat copil nu este gelos, înseamnă că faci treabă bună, că nu simte că mai ai un bebeluș în casă. Bebe e foarte cuminte, nu am de ce să mă plâng. Nu plânge, e foarte ok. E un copil cuminte și atunci ne ușurează foarte mult munca.", a mărturisit Roxana Vancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Roxana Vancea, adevărul despre burtica prea mică de gravidă

Roxana Vancea este foarte apreciată pentru stilul ei de viață sănătos și corpul perfect pe care îl are, însă au fost și câțiva care au criticat-o dur înainte să îl nască pe Zian. La 7-8 luni de sarcină, burtica ei abia se vedea, lucru despre care internauții au spus că nu e sănătos. Roxana le-a dat replica și a venit și cu explicațiile.

"Eu cred că toată lumea sau cel puțin femeile însărcinate caută tot felul de motive să mănânce, să profite de treaba asta cu sarcina. Au fost câteva momente în care și eu am profitat. Îi spuneam lui Dragoș <<Vreau să mănânc aia, sunt gravidă>> și el spunea <<Nu>>, iar eu <<Ba da, dacă sunt gravidă trebuie să mănânc>>. Cred că în acele momente profiți de treaba asta cu mâncatul. Eu nu am mâncat cel mai sănătos în sarcină, nu știu de ce nu m-am îngrășat mai mult de atât. Doctorița mea mi-a spus că atâta timp cât copilul se dezvoltă cum trebuie, era chiar peste greutate la un moment dat, nu e nicio problemă, pot să pun oricâte kilograme vreau. Copilul a avut foarte puțin, 3,2 kilograme, nu a fost un copil mare și atunci eu practic am mai pus două kilograme, dar pe care le-am lăsat la spital, după naștere.", a declarat Roxana Vancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.