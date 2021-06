Roxana Vancea, imagine emoționantă cu bebelușul din burtică! Vedeta va deveni mămică de băiat

Roxana și Dragoș [Sursa foto: Instagram] 19:20, iun 19, 2021 Autor: Cristina Ionela

Roxana Vancea este în culmea fericirii de când a aflat că urmează să devină mămică pentru prima dată! Vedeta va avea un băiețel, fiind însărcinată în patrul luni. Roxana mărturisea, acum ceva timp, că a întâmpinat câteva mici probleme de la începutul sarcinii.

” Încă nu a crescut burtica, nu se vede încă. Nu am avut voie să fac abdomente, pentru că la începutul sarcinii am avut și un chist pe un ovar. M-a speriat un pic pentru că eu am vrut să îi anunț pe ai mei și pe părinții lui Dragoș imediat ce am ieșit de la doamna doctor și când mi-a zis de chist m-am speriat un pic și am anunțat după vreo trei săptămâni de tratament, după ce a dispărut chistul.

Cu Milan am vorbit dinainte, ca sa fim siguri ca ar vrea un frățor sau o surioară. Când am fost să îmi spună sexul copilului, nu știam ce o să îi spun lui Milan, pentru că voia băiețel, el i-a pus și nume.Vrea să îi pună numele Ayan. 70% ne-au spus că va fi băiețel”, spunea Roxana Vancea, acum ceva timp la Teo Show.

Roxana Vancea[Sursa foto: Instagram]

Roxana Vancea a postat prima poză cu bebelușul

Roxana Vancea este nerăbdătoare ca bebelușul ei să vină pe lume. Fosta asistentă TV a publicat, pe contul ei de Instagram, o fotografie cu micuțul ei, aflat în burtică! Roxana a postat o poză cu ecografia alături de o inimioară, semn că abia așteaptă să-și strângă la piept băiețelul.

Roxana Vancea bebeluș[Sursa foto: Instagram]

Roxana Vancea traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Dragoș Paiu, cel care i-a devenit și soț pe 19 decembrie 2019, și pe care urmează să-l facă tată pentru a doua oară în doar câteva luni.