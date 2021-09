Roxana Vancea, însărcinată în 30 de săptămâni, noi dezvăluiri despre sarcină: „Mi s-a confirmat”

In articol:

Roxana Vancea și-a schimbat stilul de viață la 180 de grade! Vedeta s-a așezat la casa ei, s-a măritat, iar acum este pe punctul de a-și extinde familia. Cu rolul de mămică a cochetat deja și are ceva experiență, căci a avut timp să experimenteze și această latură a vieții cu Milan, fiul dintr-o relație anterioară a partenerului ei de viață.

A fost bucurie mare în showbiz în momentul în care superba șatenă a anunțat că este însărcinată și că urmează să-și extindă familia. Bineînțeles că Roxana Vancea nu a fost ocolită de gurile rele care abia așteptau să o vadă cum se chinuie. I s-a spun ba că își va pierde formele pentru care a trudit din greu în sala de forțe, ba că se va alege cu stări de rău și diverse dureri și chiar că nu va mai putea face exerciții fizice și nici să se joace cu Milan. Iată că toate acestea s-au dovedit a fo doar răutăți. Roxana Vancea a reușit să le dea peste nas gurilor rele și să le demonstreze fix contrariul.

Roxana Vancea, totul despre cum a decurs sarcina ei foarte atipică

Dacă majoritatea femeilor, după ce rămân gravide, experimentează o serie de simptome care mai de care mai supărătoare precum: retenția de apă, kilogramele în plus, stări de greață și de vomă, iar lista poate continua la nesfărțit, iată că Roxana Vancea este un caz ieșit din comun. Se află în luna 30 de sarcină, iar trupul ei nu a suferit mari modificări, kilogramele în plus nu s-au „lipit” de ea, iar joaca cu Milan nu a fost niciodată întreruptă.

Vedeta a spus și care a fost motivul pentru care experiența primei sarcini a fost atât de reușită. Chiar Milan și soțul ei i-au făcut viața mai ușoară și au fost foarte atenți la nevoile ei pe tot parcursul sarcinii.

„La inceputul sarcinii toata lumea imi spunea ca o sa fie foarte greu, ca o sa imi fie rau, ca nu o sa pot sa mai fac cu Milan nicio activitate, ca o sa dorm pe mine si toate bubele in capul meu. Mi s-a confirmat inca o data ca in viata conteaza enorm pe cine ai aproape, pe cine alegi sa-ti fie alaturi. Indivizii astia 2 (Milan si Papa) au facut ca toata experienta pe care am trait-o in aprope 30 saptamani sa fie chiar placuta, sa fiu rasfatata, menajata, iubita nonstop, implinita”, a scris Roxana Vancea pe rețelele de socializare.