Roxana Vancea, mărturisiri sincere! Cum a reacționat Milan, fiul lui Dragoș Paiu, după ce a apărut Zian pe lume: „Asta a fost decizia noastră”

Roxana Vancea și Dragoș Paiu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ceva timp. Cei doi sunt căsătoriți de 3 ani, iar din rodul iubirii lor a rezultat un băiețel minunat, pe nume Zian.

Partenerul de viață al vedetei mai are un copil dintr-o căsnicie anterioară, pe Milan, însă frumoasa brunetă nu face diferențe între cei doi micuți, ba chiar mai mult decât atât îi iubește și are grijă de ei în egală măsură.

De când a apărut Zian, Roxana Vancea nu s-a mai putut dezlipi de el, întrucât nu și-a dorit să rateze niciun moment. Vedeta a fost ajutată în primele luni cu creșterea celui mic, însă acum, blondina și partenerul său de viață sunt cei ce se ocupă de fiul lor.

Roxana Vancea a avut nevoie de ajutor după ce a născut

Roxana Vancea și Dragoș Paiu și-au împărțit sarcinile în așa fel încât Zian să primească atenție de la amândoi părinți, în egală măsură. Cu toate acestea, până la tăierea moțului, mama vedetei s-a mutat în București pentru a ajuta cu creșterea celui mic.

Frumoasa brunetă se simte ușurată, întrucât fiul său este cuminte și ascultător și se poate ocupa și de problemele personale în timp ce are grijă de cel mic.

Roxana Vancea vrea să fie non-stop în jurul lui Zian pentru a nu rata niciun moment din viața lui.

„ Piticul e genial și îmi ușurează foarte mult munca. E foarte ascultător. E foarte cuminte. E foarte cuminte. Ies de multe ori cu el și fac foarte multe activități și spun că e cuminte pentru că îl pun și în scaunul de la mașină. Nu, nu avem niciun ajutor. Eu sunt singură cu el toată ziua. Nu vreau ajutor. M-a ajutat mama mea până i-am tăiat moțul”, a spus Roxana Vancea, în cadrul emisiunii Showbiz Report.

Milan nu a simțit gelozie atunci când a apărut pe lume Zian

Roxana Vancea a subliniat faptul că Milan nu s-a simțit nicio secundă gelos pe Zian, ba chiar mai mult decât atât cei doi se înțeleg foarte bine și petrec timp împreună. Perioada în care mama vedetei a locuit în casa sa, Milan a primit și mai multă atenție decât de obicei, fapt ce l-a ajutat să înțeleagă că nu va fi exclus niciodată, cu toate că familia lor s-a mărit cu încă un membru.

„ A stat cu noi la București și după am fost doar noi cu el. Asta a fost decizia noastră. Sunt foarte multe momente în care aș vrea să fac și eu altceva, dar nu am cum, dar nu, vreau să stau cu ei. Foarte bine, se joacă. Nu am prea avut treaba asta, pentru că mama a fost și ne-a ajutat și stătea foarte mult cu Milan și practic, avea mai multă atenție decât înainte. Toată lumea roia în jurul lui Milan. Cel mic era lipit de mine”, a mai spus vedeta în cadrul emisiunii.

Roxana Vancea alături de familia sa [Sursa foto: Instagram]