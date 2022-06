Roxana Vancea, o mamă dură? Mesajul controversat, postat de brunetă pe internet: „Telefon confiscat”

In articol:

Roxana Vancea se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite persoane publice din showbiz-ul românesc, iar de când a devenit mămică, bruneta se bucură și mai mult de aprecierea fanilor, mai ales că majoritatea mămicilor îi cer sfaturi, pentru a le aplica, la rândul lor, pe bebeluși.

Periodic, Roxana Vancea organizează pe Instagram o secțiune de întrebări, acolo unde le dă ocazia admiratorilor să-i adreseze orice curiozitate ar avea despre ea, iar răspunsurile brunetei nu întârzie să apară. Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că printre întrebări și răspunsuri, Roxana a postat și o poză, care i-a cam pus pe gânduri pe internauți.

Este vorba despre o fotografie, ce avea un mesaj, respectiv: „În spatele unui copil de succes stă un telefon confiscat”, iar urmăritorii de pe Instagram ai vedetei s-au întrebat dacă Roxana Vancea este, cumva, o mamă dură.

Roxana Vancea și-a botezat fiul, în zi de sărbătoare

Pe 21 mai, chiar de Sfinții Constantin și Elena, Roxana Vancea și-a botezat fiul, pe Zian. De asemenea, la momentul respectiv, direct de la fericitul eveniment, bruneta a făcut o serie de declarații despre cum a fost totul, dar și despre emoțiile pe care le-a avut în momentul în care băiețelul ei a fost creștinat.

Motivul pentru care Roxana Vancea i-a interzis băiatului cel mare, Milan, să se uite la desene: „Întreabă orice psiholog dacă...”

Mai mult decât atât, tot atunci, Roxana Vancea a mai făcut o dezvăluire, aceea că a avut mici probleme cu rochia, dat fiind faptul că a slăbit tare mult, iar ținuta nu i-a venit așa cum își dorea.

„A fost foarte cuminte (n.r. – Zian), a plâns foarte puțin…am avut emoții, recunosc. Am ales să purtăm toți ținută albă, eu am avut probleme cu rochia întrucât am slăbit foarte mult și stătea ca pe gard.”, a mărturisit Roxana Vancea, în ziua botezului, pentru Playtech.

Roxana Vancea și fiul ei, Zian [Sursa foto: Instagram]