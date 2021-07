Roxana Vancea, sarcastică în ceea ce o privește pe Delia? Ce comentariu i-a lăsat fosta asistentă tv Deliei Matache?

Roxana Vancea, comentariu sarcastic la adresa Deliei? [Sursa foto: Facebook] 21:58, iul 7, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Roxana Vancea i-a dat „follow” Deliei pe Instagram și îi urmărește atât activiatea scenică, cât și postările pe care le face din vacanțele de lux. Fosta asistentă tv i-a lăsat un comentariu Deliei, de la una dintre pozele pe care le-a postat din cea mai recentă vacanță, în Saint-Tropez.

Viitoarea mămică, Roxana Vancea, i-a complimentat picioarele Deliei. În comentariul postat de fosta asistentă tv, aceasta i-a spus Deliei că i se vad foarte bine picioarele în fotografie.

În poza respectivă, picioarele Deliei par mai degrabă musculoase, decât subțiri și feminine. Totuși, este cunoscut faptul că Roxana Vancea îndrăgește acest aspect, fiind ea însăși o mare pasionată de sport și de o siluetă în care predomină masa musculară.

Delia Matache, a plecat de acasă la 18 ani

Cu toate că acum Delia este îndrăgită de mii de fani, dar și de alți colegi de breaslă, drumul până aici nu a fost deloc ușor. Cântăreața își permite în prezent orice extravaganță, inclusiv vacanțele cele mai luxoase.

În adolesecență, însă, Delia a avut de furcă datorită temperamentului ei puternic, care i-a adus succesul, câtiva ani mai târziu.

“ Eu nu aş vrea să fiu un părinte cum erau părinţii mei, spartani. Erau prea autoritari, aşa era pe atunci. Mă certau din orice, pentru o notă la şcoală, orice. Bine că şi eu minţeam uneori. La 18 ani am plecat de acasă. M-a enervat mama. Era cu chestii din alea, să fii la opt acasă. Mergeam şi eu la un film, la o întâlnire. Nu făceam chestii rele. Dar când am făcut 18 ani am zis: gata nu se mai poate, vreau să fac ce vreau ”, a declarat Delia într-un podcast unde a fost invitată.

” Mi-am făcut bagajele de faţă cu ea şi am ieşit pe uşă, dar am uitat să-mi iau banii. Aveam nişte bani strânşi de la concerte, îi pusesem eu deoparte. M-am întors după ei. Am stat o lună cu chirie şi m-a sunat mama să mă întorc, că vorbesc vecinii aiurea ” a mai povestit Delia cu zâmbetul pe buze.