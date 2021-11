Roxana Vancea se laudă cu o siluetă de invidiat, după naștere. Vedeta a luat prin surprindere până și cântarul, la câteva zile de când și-a adus fiul pe lume

In articol:

Roxana Vancea se mândrește cu silueta ei, la câteva zile de când a devenit mamă. Vedeta a reușit să dea jos toate kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii într-un mod miraculos și arată mai bine ca oricând.

Roxana Vancea a slăbit miraculos în câteva zile

Roxana Vancea a recunoscut că și-a creat de câțiva ani un stil de viață sănătos și a încercat să mențină un echilibru în ceea ce privește alimentația. Mai mult, vedeta și-a descoperit și o nouă pasiune, motiv pentru care petrece destul de mult timp în sala de fitness. Odată cu aflarea veștii că va deveni mamă, Roxana a încercat să aibă și mai multă grijă de modul în care arată, cu toate că a avut o sarcină cu probleme, iar medicul i-a interzis la un moment dat să mai facă mișcare.

Totuși, bruneta se poate considera o norocoasă, pentru că a trecut cu brio proba cântarului, la câteva zile de când și-a adus fiul pe lume. Proaspăta mămică este într-o formă de zile mari și a ținut să le arate și celor care o urmăresc greutatea la care a ajuns într-un mod miraculos, într-un timp atât de scurt.

Vancea a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie care arată că are 47,9 kilograme, ceea e înseamnă că a acumulat doar 5,5 kilograme în timpul sarcinii.

Roxana Vancea a născut un băiețel de nota 10 [Sursa foto: Instagram]

Roxana Vancea a dat jos kilogramele acumulate pe parcursul sarcinii [Sursa foto: Instagram]

Roxana Vancea a născut natural

Roxana Vancea a ales să-și aducă fiul pe lume la un spital de stat, pe cale naturală. Vedeta a povestit că băiețelul ei a primit nota 10 la naștere, având o greutate de 3,2 kilograme și 51 de centimetri: "Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Ca bunica. Bebele a cântărit la naștere 3,200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută! Vreau acasă!", a transmis la acel moment Roxana Vancea, în cadrul unei intervenții la TV.