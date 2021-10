Roxana Vancea se pregătește să devină mămică! Când va naște vedeta? „Am emoții”

In articol:

Roxana Vancea și Dragoș Paiu urmează să devină curând părinți. Fosta asistentă tv va aduce pe lume primul ei copil, iar momentul mult așteptat este tot mai aproape. Vedeta a dezvăluit într-un interviu recent că este însărcinată în 31 de săptămâni, iar la începutul lunii neoimbrie va urma să îl aducă pe lume pe cel mic.

„Sunt însărcinată în 31 de săptămâni. Urmează să nasc la începutul lui noiembrie. Am emoții ca orice femeie însărcinată, însă m-am pregătit foarte bine psihic pentru ce urmează”, a declarat Roxana Vancea pentru Viva.ro.

Roxana Vancea va naște natural

După mai multe discuții și sfaturi primite din partea doctorului ei, Roxana Vancea a luat decizia de a naște natural. Ea a mărturisit că este cea mai bună decizie atât pentru ea, cât și pentru bebeluș.

„Am ales să nasc natural, și pentru asta am nevoie de mai mult curaj și să fiu cât mai relaxată. Vreau să cred despre mine că sunt o femeie puternică și că o să reușesc să nasc așa cum mi-am propus. Medicul meu mi-a recomandat nașterea naturală. Îmi doresc din tot sufletul să nasc natural. Am cântărit foarte bine beneficiile atât pentru mine, cât și pentru copil și am ajuns la concluzia că natural e cel mai bine pentru noi”, a mai spus viitoarea mămică.

Roxana Vancea, despre perioada sarcinii: „M ă consider în continuare norocoasă”

Roxana Vancea a mărturisit că este o norocoasă, având în vedere că nu s-a confruntat cu probleme în tmpul sarcinii. Această veste nu este de mirare în conextul în care vedeta are un trup de invidiat chiar și în ultimul trimestru de sarcină, datorită stilului de viață sănătos pe care îl are.

„La capitolul ăsta mă consider în continuare norocoasă. Am o sarcină destul de ușoară. Nu m-am confruntat nici cu stări de greață, nici cu dureri, nici cu anxietăți. Am fost mai sensibilă, dar am încercat să nu îl copleșesc pe Dragoș cu asta. Spre exemplu, atunci când Milan pleca de la noi, îmi reveneam foarte greu. Nu-mi mai trebuia nimic și plângeam foarte des. În rest, am putut să gestionez cam tot ce am simțit și să nu mă las afectată de nimic”, a povestit Roxana Vancea.