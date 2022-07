Roxana Vancea și-a luat familia și a plecat din București. Vedeta nu regretă deloc: „Mă gândesc cu groază când o să mă întorc”

In articol:

Din ce în ce mai multă lume vrea să plece din București pe timp de vară. Căldura, aglomerația și poluarea fac ca anotimpul călduros să fie greu de suportat în Capitală.

Așa că multă lume alege să plece în escapade la munte sau la mare.

Și Roxana Vancea a plecat, însă nu doar într-o escapadă de câteva zile. Vedeta a vrut să fie sigură că se bucură cu adevărat de sezonul cald așa că și-a luat soțul și copiii și „a fugit” la țară, la bunici.

Roxana Vancea este o mamă foarte dedicată. [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Roxana Vancea a luat o decizie radicală după ce a născut! Și-a impresionat fanii rapid când a spus ce vrea să facă

Roxana Vancea nu vrea să se întoarcă prea curând în Capitală

Roxana Vancea a profitat de faptul că are bunici la țară și a reușit să scape de zilele insuportabil de calde din Capitală. Vedeta și-a luat familia și a plecat cât a putut de repede din oraș. Vedeta este atât de mulțumită de viața la țară încât aproape că nu mai vrea să se întoarcă deloc în București.

Citeste si: Divorțul anului în showbiz! Cei doi au împreună trei copii și și-au spus adio după 20 de ani!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Mă gândesc cu groază când o să mă întorc în haosul ăla. Eu nu am de gând să mă întorc curând. Am fugit de căldura din București. Nici lui Dragoș nu îi place căldura, nici copiilor, și nici mie. Am fugit la bunici”, a declarat vedeta TV.

Roxana Vancea este fericită că cei doi copii ai săi, Milan și Zian se pot bucura de viața de care se bucura și ea odinioară și asta pentru că Roxana a crescut la rândul ei la țară.

”Eu am copilărit la țară și sunt pro crescut copii la țară. Milan îi spune în fiecare zi lui tataie: ”Tataie, eu nu mai plec de aici niciodată.” De când i-am adus aici, nu mi-a mai răcit niciunul dintre ei. Au culoare în obraji, sunt roșii. Milan este super bronzat, nu se mai vede că e roșu, este bronz de munte, dar cel mic are și el în obrăjori un pic de roșeață. Este altfel!”, a mai spus ea.

Roxana Vancea a fugit de căldura din Capitală. [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ce greutate are Roxana Vancea, la 7 luni de când a devenit mamă. Vedeta și-a uimit fanii: ”Nu sunt ipocrită să spun că mănânc dietă”

Vancea nu are timp să se plictisească. Viața la țară o ține în priză

Chiar dacă locuiește de ani de zile în Capitală, este o femeie activă și mereu în priză, Roxana Vancea spune că viața la țară îi priește. Chiar dacă pentru unii viața la sat pare plictisitoare în comparație cu aglomerația și posibilitățile de distracție din București, vedeta tv spune că acest lucru nu se aplică și în cazul ei. Atât Roxana, cât și familia sa, este mereu angrenată în diferite activități.

„Suntem de vreo lună jumătate aici cred. Nu ne-am plictisit, nu am avut când să ne plictisim. Tot timpul facem câte ceva cu ei, activități”, a mai declarat Roxana Vancea.