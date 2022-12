Roxana Vancea și Dragoș Puiu au împlinit 3 ani de căsnicie. Ce declarație de dragoste i-a făcut vedeta partenerului său

In articol:

Roxana Vancea și Dragoș Puiu sărbătoresc astăzi 3 ani de la căsătorie. Cu această ocazie specială, tânăra mămică a postat în mediul online un scurt mesaj extrem de emoționant alături de o serie de fotografii în care se află alături de partenerul său.

După mai multe relații eșuate, Roxana Vancea ți-a găsit fericirea în brațele lui Dragoș Puiu. Cei doi și-au unit destinele în urmă cu trei ani, atunci când au decis să meargă alături unul de altul în viață, la bine și la greu. Cu ocazia împlinirii a 3 ani de căsnicie, Roxana Vancea i-a făcut o declarație de dragoste iubitului ei pe rețelele de socializare.

Citește și: Roxana Vancea și-a luat familia și a plecat din București. Vedeta nu regretă deloc: „Mă gândesc cu groază când o să mă întorc”

Roxana Vancea și Dragoș Puiu, 3 ani de căsnicie

Roxana Vancea a devenit mămică alături de Dragoș Puiu. Cei doi au împreună un băiețel pe nume Zian, iar bărbatul mai are un băiețel dintr-o relație anterioară. Micuțul se numește Milan și are o relație foarte specială cu partenera tatălui său, dar și cu micuțul lui frățior.

Citeste si: Anamaria Prodan, tort uriaș la aniversarea de 50 de ani. Toată lumea a rămas uimită- kfetele.ro

Citeste si: Iohannis, românii nu sunt de acord cu semnarea acestei înțelegeri! România nu are niciun avantaj în transportul de energie electrică din Azerbaidjan către Ungaria și restul Europei- bzi.ro

Recunoscătoare pentru familia pe care a reușit să și-o creeze în ultimii ani, Roxana Vancea celebrează fiecare aniversare a cuplului lor. De data aceasta și-a exprimat iubirea pentru partenerul său printr-un mesaj emoționant postat în mediul online.

„3 ❤️ Te iubesc mai mult ca in primii si sper mai puțin ca in urmatorul🙏🏻❤️”, a scris Roxana Vancea pe rețelele de socializare.

Citește și: Problema cu care Roxana Vancea se confruntă după naștere. A vorbit abia acum despre asta, la 1 an de când a devenit mamă: "De la alăptat cred că e"

Roxana Vancea, cum și-a recăpătat silueta după sarcină

Roxana Vancea a fost o graviduță atipică, forte diferită de majoritatea mămicilor. În perioada sarcinii a acumulat doar 5 kg, pe care le-a pierdut imediat cum a născut. Tânăra mămică a mărturisit că a ieșit mai slabă din sala de nașteri față de cum era înainte să rămână însărcinată.

„Nu știu cum mă mențin. Eu am spus că alăptez si cred că asta este cea mai bună metodă de slăbit in perioada aceasta. Eu in sarcină nu m-am îngrășat si asta nu înțelege nimeni. Eu in sarcină am pus 5 kilograme și jumătate, pe care le-am lăsat in spital. Am ieșit din spital mai slabă decât am intrat. De mâncat mănânc orice, dar asta pentru că alăptez si nu mă îngraș, dacă aș fi văzut că mă îngraș mâncam sănătos. Nu încurajez pe nimeni să mănânce prost, eu am spus doar ce trăiesc in momentul de față si anume că mănânc și nu mă îngraș, dar eu încurajez oamenii să mănânce sănătos, să țină dietă, să facă sport, să se hidrateze.”, a spus vedeta.