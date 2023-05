Roxana Vancea, transformată total la aproape doi ani de la naștere. Bruneta a slăbit enorm. Ce decizie a luat, fără să mai stea pe gânduri: "Îmi doresc, însă nu reușesc"

In articol:

Roxana Vancea este o persoană cu foarte mulți urmăritori în mediul online. Deși obișnuia să apară destul de des pe micile ecrane, acum ea este mamă cu normă întreagă și s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a avea grijă de familia sa.

Vedeta se poate lăuda cu un trup demn de invidiat, însă acest lucru vine și cu sacrificii.

Fosta prezentatoare TV iubește să facă sport și să se mențină la o greutate ideală. Este atentă la alimentația ei, tocmai de aceea a reușit să dea jos repede kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

La ce greutate a ajuns Roxana Vancea după naștere?

Vedeta a pierdut foarte mult în greutate, iar acest lucru se poate observa din imaginile postate pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, spune că își dorește chiar să mai pună câteva kilograme, însă nu îi este deloc ușor să se îngrașe.

„În prezent am 45 de kilograme la o înălțime de 1.63 cm, sunt o persoană scundă. Acum mănânc orice, în momentul de față, pentru că îmi doresc să mă îngraș 3/4 kilograme însă nu reușesc”, a declarat Roxana Vancea pentru click.ro.

Totodată, bruneta a mărturisit că a fost întotdeauna o persoană slabă, iar de-a lungul timpului s-a menținut la aceeași greutate. Cu toate acestea, în trecut, Roxana Vancea a avut câteva kilograme din cauza unor probleme medicale, de care a reușit să scape rapid.

„În trecut, când eram mai grăsuță, am avut singur an în care m-am dereglat hormonal și m-am îngrășat 12 kilograme pe care le-am dat după aia jos în următoarele șapte luni. În rest sunt slabă de când mă știu, nu atât de slabă ca acum, dar tot timpul am avut undeva la 49/50 kilograme”, a mai spus vedeta pentru aceeași sursă.