Roxen, diagnosticată cu o boală rară! Declarațiile artistei: ”Sunt în ultimul stadiu...” VIDEO

13:45, iul 23, 2021 Autor: Elena Popescu

Roxen, diagnosticată cu o boală rară! Artista suferă de această boală de la vârsta de 14 ani, potrivit mărturisirilor sale făcute pe rețele de socializare.

Roxen, diagnosticată cu o boală rară!

Roxen, reprezentanta României la Eurovision din acest an, a fost diagnosticată cu o boală rară pe când avea doar 14 ani. Afecțiunea de care suferă artista este boala Lyme, o boală care apare în urma mușcăturii de căpușă contaminată cu bacteria Borrelia.

[Sursa foto: Instagram]

Artista le-a mărturisit fanilor de pe platforma TikTok că este în stadiul trei al bolii, dar și că încearcă să țină boala sub control.

”Sunt trei stadii, eu din păcate sunt în ultimul stadiu, am aflat la 14 ani. Nu prea am ce să fac, doar să țin sub control, dar mă descurc destul de bine”, a povestit Roxen pe rețelele de socializare.

În stadiul trei al bolii Lyme, cel de care suferă și Roxen, simptomele sunt mult mai cronice, iar printre acestea se numără: artrite, probleme hepatice și pulmonare, probleme la nivel ocular, probleme cardiace, acrodermatită cronică atrofică, ncefalopatie cronică sau neuropatie periferică.

Ce este Boala Lyme

Boala Lyme (Borelioza Lyme) este o boală infecțioasă produsă de o bacterie (Borrelia burgdorferi), transmisă omului prin înțepătura unor căpușe infectate. Pentru a infecta organismul unui om sau altei viețuitoare, de regula, căpușa trebuie să fie atașată pe pielea "gazdei" cel puțin 36 de ore.

Căpușa se infectează după ce s-a hrănit cu sângele unor animale sau șoareci infectate cu această bacterie.

Potrivit specialiștilor, căpușa trebuie să fie prezentă pe piele preț de 24 până la 48 de ore pentru a transmite infecția, iar cei mai mulți oameni cu boala Lyme nu își amintesc momentul exact al mușcăturii de căpușă, scrie doc.ro

Dacă nu este tratată rapid, boala Lyme, provoacă o serie de simptome precum:febră, urticarie, paralizie facială și artrita. Este important ca pacientul să ceară imediat îngrijiri medicale dacă observă oricare dintre aceste simptome și dacă a avut o mușcătură de căpușă sau dacă locuiește într-o zonă geografică recunoscută pentru răspândirea bolii Lyme.

Simptome boala Lyme

Cele mai frecvente simptome ale infecției cu boala Lyme sunt erupțiile de formă circulară, durerile articulare, febra și durerile de cap, dar și:

o erupție plată, circulară, oriunde pe corp;

oboseală;

dureri și umflături ale articulațiilor;

dureri musculare;

durere de cap;

febră;

noduli limfatici inflamați;

tulburări de somn;

dificultăți de concentrare.