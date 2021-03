Roxen merge la Eurovision 2021 cu ”Amnesia”. Piesa are un mesaj special: ”O vreme am crezut că sunt singură”

In articol:

Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2021, a lansat videoclipul piesei ”Amnesia”. România are o piesă puternică, cu un mesaj special și un videoclip pe măsură. Fanii Eurovision așteptau cu sufletul la gură ca melodia să apară cât mai repede.

Pe grupurile de susținere a reprezentantei României la Eurovision s-a dat o ”luptă” crâncenă, părerile fiind împărțite. Internauții cred că melodia pentru competiția fenomen este potrivită și de această dată România poate ocupa un loc bun la Eurovision.

Mesajul postat de Roxen

”Amnezie ”a ieșit oficial acum! Pe vremuri cunoșteam o fată. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor că mi-au făcut din anul trecut o călătorie atât de incredibilă. Roxen este alcătuit din piese de la fiecare dintre voi. Am trăit câteva lucruri, am văzut câteva lucruri. Chiar m-am pierdut de câteva ori. Am încercat să uit totul, dar nu așa funcționează viața.

O vreme am crezut că sunt singură. Sunt obișnuită să petrec atât de mult timp în cap, încât uneori realitatea devine neclară. Mintea cuiva este un lucru foarte puternic. Vă poate face sau vă poate rupe, în funcție cu ce îl hrăniți. Nu te pregătesc neapărat la școală pentru orice fel de reflectoare. Sau o pandemie. Și oricum nu am fost niciodată un bun ascultător. Dar sper să o faci.

Îți voi cânta asta în speranța că va fi ghidul tău în cea mai întunecată oră. Dacă ai încerca să înveți ceva din toate acestea, indiferent de ceea ce spune lumea din jurul tău, ești uimitor. Așadar, umple-ți inima și mintea cu dragoste, pace și toate lucrurile frumoase care îți dau bucurie”, este mesajul reprezentantei România la Eurovision 2021.

Roxen[Sursa foto: Instagram]