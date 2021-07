Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2021, face declarații neașteptate: "Sunt băiat în corp de fată"

In articol:

Reprezentanta României la Eurovision 2021 este extrem de activă în mediul online. Roxen a decis să vorbească despre un subiect mai puțin știut cu fanii săi din mediul online.

Mai exact, tânara le-a spus urmăritorilor ei de pe TikTok faptul că se consideră un persoană non-binară, adică nu se consideră nici fată, dar nici băiat.

Aceasta a simțit, încă de când era mică, că este băiat în corp de fată. În tot acest timp, era afectată de faptul că trebuie să se îmbrace în rochițe și fustițe.

„De când eram mică, simt că sunt băiat în corp de fată. Imaginează-ți că trebuia să merg la concursuri și erau toate rochițele, trebuia să mă îmbrac în rochie și era ceva horror pentru mine sau orele pierdute în mall. În viața mea anterioară chiar am fost băiat. Sincer tot timpul am crezut și am simțit că sunt un băiat în corp de fată”, a spus Roxen pe contul său de TikTok.

Boala de care suferă Roxen

La vârsta de 14 ani, Roxen a fost diagnosticată cu boala Lyme, o afecțiune care apare în urma mușcăturii de căpușă contaminată cu bacteria Borrelia. Artista este în ultimul stadiu, încercând să țină boala sub control la momentul actual.

În stadiul trei al bolii Lyme, simptomele sunt mult mai cronice, iar printre acestea se numără: artrite, probleme hepatice și pulmonare, probleme la nivel ocular, probleme cardiace, acrodermatită cronică atrofică, ncefalopatie cronică sau neuropatie periferică.

”Sunt trei stadii, eu din păcate sunt în ultimul stadiu, am aflat la 14 ani. Nu prea am ce să fac, doar să țin sub control, dar mă descurc destul de bine”, a povestit Roxen pe rețelele de socializare.