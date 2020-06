In articol:

Pe data de 8 iunie a făcut plângere la poliţie, iar acum vrea să tragă un semnal de alarmă legat de violenţa domestică.

În aceste zile, presa a speculat o posibilă împăcare între cei doi, însă Roxen, printr-o postare pe Facebook, dezminte acest lucru. În plus, artista se declară mai hotărâtă ca oricând să continue cu demersurile legale ca fostul iubit să plătească pentru ce i-a făcut.

Roxen transmite și un mesaj tututor femeilor care sunt abuzate fizic să aibă curajul să spună stop.

Roxen a postat pe Facebook un mesaj în care mărturisește că momentele grele prin care a trecut din cauza fostului iubit au fost o lecție de viață pentru ea. „Am trecut printr-un moment neplăcut, din care am învățat foarte multe lucruri. Important este că sunt bine și cred că asta este ceea ce contează în acest moment”, a scris artista.

Roxen dezminte zvonurile din presă legate de o posibilă împăcare cu fostul iubit. Artista susține că a fost șantajată de bărbat, chiar și după ce a făcut plângere împotriva lui. Ea spune că nimic nu o va face să renunțe la demersul ei.

„Demersurile pe care le-am luat în momentul în care a apărut această problemă în viața mea le-am luat fiind sigură de ceea ce vreau să fac și nu am de gând să dau înapoi. Îmi asum toate deciziile mele, nu am revenit asupra lor și nu voi reveni asupra lor. Am văzut zilele acestea tot felul de materiale și articole în presă referitoare la acest subiect, iar multe dintre ele nu au nicio bază reală, din contra. De asemenea, declarații care nu au nimic de-a face cu realitatea. Nu, nu îmi doresc o împăcare cu fostul meu prieten, nu îmi doresc să-mi retrag plângerea pe care am făcut-o în momentul în care am fost santajată, abuzată emoțional și lovită. Nu aș avea de ce să fac asta, chiar dacă am fost santajată în continuare, și după depunerea plângerii.

Cred că este foarte important ca orice persoană care trece printr-un astfel de episod să ia măsuri, să aibă curajul să spună “stop” și să nu se lase doborată de eventuale șantaje sau manipulări.

Acestea fiind spuse, ceea ce s-a întâmplat reprezintă strict viața mea privată și nu îmi doresc să mai continui cu acest subiect. Știu foarte bine ce s-a întâmplat, de ce am fost nevoită să depun o plângere și câte dovezi există în acest sens”, a scris Roxen pe rețeaua socială.

Cântăreața a fost bătută cu pumnii, trasă de păr și lovită cu o coadă de mătură de către partener

Scandalul dintre cei doi parteneri a avut loc pe data de 8 iunie, în jurul orei 04:30 dimineața, conform informațiilor Cancan.ro. Totul ar fi pornit din cauza geloziei excesive a partenerului artistei. Bărbatul s-ar fi trezit din somn și a văzut-o pe iubita sa butonând telefonul mobil. În acel moment, acesta s-a năpustit asupra cântăreței, lovind-o în repetate rânduri cu pumnii și palmele peste față, spate și torace. În plus, el ar fi lovit-o și cu o coadă de mătură peste genunchi.

Țipetele din apartamentul cântăreței i-a alarmat pe vecini. Tot ei sunt cei care au anunțat poliția. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că Roxen prezenta urme vizibile de violență. Cântăreața avea vânătăi la nivelul pometelui drept, dar și sub ochiul stâng.