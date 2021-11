Roxen și-a îngrijorat fanii! A apărut în lacrimi în văzul tuturor: ”Ești gravidă, logic”. Răspunsul artistei i-a lămurit pe toți

In articol:

Roxen și-a îngrijorat fanii, după ce a postat o fotografie în care plângea, pe rețelele de socializare. Cântăreața a mărturisit că are dureri groaznice de stomac, însă foarte mulți internauți s-au gândit la alte variante. Roxen a primit mai multe răspunsuri din partea fanilor ei, iar printre acestea s-a numărat și faptul că ar fi însărcinată.

Nimic mai neadevărat, susține artista.

Roxen [Sursa foto: Instagram]

După mesajele pe care le-a primit, Roxen a spus lucrurilor pe nume și anume, faptul că are gastrită și din această cauză are și dureri mari de stomac. Nu se pune problema că ar fi însărcinată, pentru că ea nu-și dorește acest lucru de la 21 de ani.

Postarea făcută de Roxen [Sursa foto: Instagram]

Roxen suferă de depresie și anxietate din copilărie

Roxen a recunoscut că nu a avut o copilărie tocmai memorabilă, căci a trecut prin momente dificile, în care s-a simțit singură. Cunoscuta cântăreață a mărturisit că se confruntă de la 6 ani cu depresia și anxietatea, iar acest lucru i-a afectat destul de mult adolescența.

Totuși, solista a reușit să facă față cu brio anumitor situații, pentru că a vorbit cu părinții despre problema pe care o avea, iar aceștia au sprijinit-o necondiționat: "Da, eu am realizat că am o problemă. Eram foarte mică și nu simțeam că aparțin, mă simțeam alienată. Am simțit că e ceva în neregulă cu mine și am luat măsuri. (…) N-am avut de ales, așa mi-a fost viața. Am vorbit la școală și după cu părinții. Nu știu ce era în sufletul părinților mei, eu am vrut doar să mă fac auzită și am reușit.", a declarat Roxen, în cadrul unei emisiuni tv.

Roxen [Sursa foto: Instagram]