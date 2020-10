Roxen vorbeşte deschis despre lupta ei cu anxietatea şi depresia

Roxen [Sursa foto: Facebook]

Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2021, a vorbit deschis despre felul în care face față depresiei și anxietății. Artista a dezvăluit că încă de la o vârstă foarte fragedă se confruntă cu anumite probleme de sănătate, care i-au pus numeroase piedici de-a lungul timpului.

„Sufăr de depresie de la 6 ani și viața mea a fost ca un roller coaster. Știu că sunteți mulți care mă înțelegeți. Însă acum pot să mă laud și sunt foarte mândră de chestia asta, pentru că după ani de zile am reușit să mă lupt cu depresia și anxietatea, și chiar dacă o să vină înapoi, mă bucur de momentele astea cât de mult pot și o să fiu aici pentru voi. Cine are axietate știe că nu poate fi ținută sub control. Ceea ce fac este să mă duc undeva să stau singură, să respir și să beau apă. Să mă gândesc că totul este bine. Am nevoie de aceste momente sau scriu cuiva”, a povestit Roxen, potrivit Libertatea

Artista îşi incurajează fanii să lupte cu depresia

Mai mult, artista le-a dat câteva sfaturi fanilor săi și a încurajat pe toată lumea care a trecut prin astfel de lucruri să nu se lase răpuși și să privească mereu înainte.(Vezi şi: Roxen, decizie neașteptată, după ce a fost bătută cu bestialitate de iubit. Ce vrea să facă acum cu agresorul?)

„Cel mai important este că dacă alegi să apelezi la o persoană, trebuie să fie o persoană de încredere, care să te înțeleagă pentru că nu vrei banda aceea din nou, «totul e în capul tău», pentru că știm că totul este în capul nostru și că totul este bine, dar na. Anxietatea este o frică inexistentă, o frică de nimic și foarte, foarte convinsă că majoritatea problemelor de acest gen vin din perioada școlii. Sunt și alți factori, familii toxice și de aceea zic.

Eu aș putea să vă spun tot parcursul meu, dar toți avem experiențe diferite. Fiecare lecție pe care mi-o trimite Universul o primesc cu brațele deschise, pentru că nicio perioadă rea nu e o perioadă cu adevărat grea. E o lecție pe care trebuie să o înveți ca să te bucuri de ceva ce urmează”, a mai zis ea.

Cântăreaţa Roxen, pe numele real Larisa Roxana Giurgiu, în vârstă de 20 de ani, va reprezenta România la Eurovision 2021