Ruby, anunț trist pe internet: „Nimic nu se termină definitiv”! Artista și-a deschis sufletul în fața fanilor: „Nu vreau să mă plâng”

In articol:

Ruby a debutat în lumea muzicală încă de la o vârstă fragedă, iar de-a lungul carierei sale, artista a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani.

Cântăreața îi ține mereu pe admiratori la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, iar pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, bruneta împărtășește cu fanii atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că artista a împărtășit cu internauții o poveste mai puțin fericită, făcând o postare în care le spunea fanilor despre animalele sale de companie, care din nefericire, au trecut în neființă.

„Nu vreau să mă plâng la voi, vreau să ne bucurăm împreună de minuni”

Ruby se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar vedeta își răsplătește fanii totdeauna, ținându-i la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Cei care o urmăresc de mult timp știu deja că bruneta este o mare iubitoare de animale, motiv pentru care este înconjurată mereu de acestea.

Din nefericire, artista a pierdut în ultimele trei luni două dintre primele sale pisici, Puricel și Ghiță cum i-a numit ea, însă aceasta le-a explicat fanilor că simte că animăluțele sunt încă alături de ea și nu au părăsit-o definitiv, deși au trecut în neființă.

Citeste si: ,,M-am confruntat cu o durere groaznică la nivelul abdomenului și bineînțeles al pancreasului” Cătălin Botezatu suferă de pancreatita acută şi a ajuns la spital- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Nu vreau sa ma plang la voi, vreau sa ne bucuram impreuna de Minuni.♥️

In ultimele trei luni “au plecat” de langa mine doi dintre primii mei Pisici, Puricel si Ghita dar n-au uitat de casa lor.

Saptamana trecuta dupa ce a plecat, Ghitus s-a transformat in Fluturas si trei zile la rand a venit in vizita si a stat in terasa si s-a jucat si mi-a dat toata Dragostea si linistea ca e inca aici si ca nimic nu se termina definitiv.

Simt ca sunt inca aici cu Iubirea lor si cand au ocazia, intrupeaza ba un Pescarus, ba un Fluturas si se intorc acasa de dor!♥️

Ei sunt primii mei de cand m-am facut mare, Mitica, Ghita si Puricel-Mugurel- The Origins!", a postat Ruby pe pagina ei personală de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de RUBY (@rubyishot)

Cântăreața a făcut prima operație estetică la vârsta de 18 ani

Mereu fanii au fost curioși să afle dacă Ruby a apelat sau nu la ajutorul operațiilor estetice și, sinceră din fire, vedeta a dezvăluit că are două intervenții, iar pe prima a făcut chiar la vârsta majoratului, atunci când a împlinit 18 ani, respectiv rinoplastia.

La ceva timp după, vedeta a dorit să-și mărească bustul, însă de această intervenție nu a fost atât de mulțumită.

„Rinoplastia a fost prima mea intervenție estetică și a fost intervenția pe care am așteptat-o cu sufletul la gură. Am făcut-o la 18 ani. Avem un nas mai zbârcit. Era mai măricel, mai strâmb… Mai postez poze cu mine din liceu și nu-mi plăcea, mă complexa destul de tare. Tati mi-a băgat de mică în cap că atunci când o sa fiu mare o să-mi facă un nas frumos. Și s-a ținut de cuvânt. Era un subiect care mă apăsa, mă complexa. Mă machiam, din cauza asta, mult mai intens la ochi. Am rinoplastie, după care am făcut greșeala de a-mi pune implanturi. Am căzut într-o capcană proastă. Un implant a rămas întors și a fost nevoie de 7 ani ca să rezolv problema”, a povestit Ruby, în cadrul unei emisiuni TV.

Ruby [Sursa foto: Instagram]