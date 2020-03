Ruby s-a autoizolat alături de iubitul ei, respectând astfel indicațiile oferite de autorități, în plină pandemie de coronavirus. Mai în glumă, mai în serios, artista a spus că între ea și bărbatul cu care se iubește de câțiva ani mai apar și conflicte, dar se împacă de fiecare dată.

„Aș fi crezut că după ce ies de la „Survivor” scap de izolare, dar nu s-a întâmplat așa! Stau cuminte, în casă, de vreo trei săptămâni deja, fac toată ziua curățenie și nu termin niciodată, ascult muzică, mai prăjesc un cartof și mă gândesc că tot răul spre bine.

Provizii am făcut mai mult pentru căței și pisici! Au zeci de kilograme de bobițe și pliculețe și osulețe și nisip, spre deosebire de noi, care ne-am dus destul de târziu după provizii și n-am mai găsit mare lucru în supermarketuri. Oricum, trecem și peste asta, când ne roade stomacul și plictiseala, ne găsim un motiv de ceartă și dupa aia două de împăcare, ca să ne mai certăm o dată dupa (n.r. râde)”, a spus Ruby, pentru VIVA.

Ruby nu ma are poftă de mâncare, după întoarcerea de la Survivor

Deși, după întoarcerea de la Survivor, Ruby își dorea să mănânce cât mai mult, acum nu mai are poftă de mâncare.

„Eu sunt pe toane: am perioade în care mănânc de parcă se termină mâncarea pe planetă și eu trebuie să mănânc tot ce există și perioade în care nu mai am poftă de nici un fel de mâncare, mi se ia de toată. După Survivor, am trecut prin faza de unde e toată mâncarea de pe pământ? Vreau să o mănânc eu!’ Și acum, după ce am mâncat parcă tot ce era de mâncat, iar nu mai am poftă de nimic. Și rabd până mi se face poftă mare de ceva. Eu nu mănânc cand mi se face foame, mănânc când văd ceva și-mi plouă în gură, altfel nu intră”, a mai povestit ea pentru sursa mai sus citată.