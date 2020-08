Ruby, la spital! A ajuns în scaun cu rotile: „Singură îmi fac probleme”

Ruby, în spital, după operația suferită

Ruby este una dintre cele mai frumoase artiste de la noi. Urmărită de peste 1,4 milioane de fani, nu ezită să publice imagini cu ea în fiecare zi și să își țină urmăritorii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei.

Recent, Ruby a publicat câteva fotografii din spital, dar nu a dat foarte multe detalii despre ce se întâmplă cu ea. În schimb, a apărut la fel de veselă ca întotdeauna, semn că fanii nu au motiv să se ingrijoreze.

Ruby, în spital, în scaun cu rotile

Ruby a publicat imagini din spital

Ruby a publicat câteva imagini din spital. Imaginile i-au îngrijorat cu siguranță pe urmăritorii frumoasei cântărețe, dar a ținut să îi asigure că nu este vorba despre vreo problemă gravă de sănătate. Este posibil ca Ruby să fi ajuns pe mâinile medicilor pentru că vrea să-și facă o nouă interenție estetică.

„Stați liniștiți, nu am absolut nicio problemă, decât cele pe care mi le fac singură. Eu mereu când am probleme, am pentru că mă ocup. Le fac, le provoc, sunt problematică, dar apreciez grija voastră. Fiți bine! Și voi, și eu! Singura mea problemă reală acum este că nu am voie să beau suc, pot să beau doar apă”, a spus Ruby pe pagina ei de Instagram.

Ruby a ajuns în scaun cu rotile

Ruby a publicat și câteva filmulețe în care apare în scaun cu rotile, împinsă de un infirmier pe holurile spitalului. I-a asigurat însă pe fani că se distrează destul de bine.

”Azi merg cu papa mobilul, face cinste papa? Ia uite-mă! Eu pot să merg și pe picioarele mele, dar cică nu am voie! Merg să o văd pe doamna doctor! O să-mi pună oare o perfuzie cu suc? Pa, prieteni! Ne vedem când... mă trezesc!”, a mai spus Ruby.