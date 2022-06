Ruby, mai sinceră ca niciodată! A apelat la bisturiu, pentru prima dată, la 18 ani. Care a fost operația pe care a făcut-o: „Am așteptat-o cu sufletul la gură”

In articol:

Ruby se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani.

Totodată, cântăreața s-a făcut remarcată prin prisma carismei sale, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, iar admiratorii săi au apreciat aceste calități la brunetă.

Ei bine, un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când Ruby a vorbit despre operațiile estetice, dezvăluind intervențiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, dar și motivele care au făcut-o să apeleze la bisturiu.

Prima operație estetică la care a apelat Ruby a fost rinoplastia

În cadrul unei emisiuni TV, Ruby a dezvăluit că prima operație estetică la care a apelat a fost rinoplastia. Artista a povestit că încă de mică a fost nemulțumită de nasul său, motiv pentru care tatăl ei i-a spus că la 18 ani va avea grijă să se ocupe ca bruneta să aibă un nas frumos.

Citeste si: Ruby s-a afișat cu burtica pe Internet și a făcut anunțul. Imaginea care i-a luat pe toți prin surprindere „O să îi pun numele...”

Citeste si: Cum arată Iulia Sălăgean fără machiaj. Fosta soție a lui Alex Bodi s-a pozat nemachiată chiar de dimineaţă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Așadar, la 18 ani, Ruby a suferit prima intervenție, la nivelul nasului, fiind extrem de fericită pentru asta, mai ales că a așteptat cu sufletul la gură această operație, spune ea.

De asemenea, la ceva timp, vedeta a apelat și la implanturi, însă de această dată Ruby nu a fost atât de mulțumită de rezultat, căci au existat anumite probleme, motiv pentru care a fost nevoie de mai mulți ani pentru rezolvarea acestora, potrivit declarațiilor sale.

„Rinoplastia a fost prima mea intervenție estetică și a fost intervenția pe care am așteptat-o cu sufletul la gură. Am făcut-o la 18 ani. Avem un nas mai zbârcit. Era mai măricel, mai strâmb… Mai postez poze cu mine din liceu și nu-mi plăcea, mă complexa destul de tare. Tati mi-a băgat de mică în cap că atunci când o sa fiu mare o să-mi facă un nas frumos. Și s-a ținut de cuvânt. Era un subiect care mă apăsa, mă complexa. Mă machiam, din cauza asta, mult mai intens la ochi. Am rinoplastie, după care am făcut greșeala de a-mi pune implanturi. Am căzut într-o capcană proastă. Un implant a rămas întors și a fost nevoie de 7 ani ca să rezolv problema”, a povestit Ruby, în cadrul unei emisiuni TV.

Ruby [Sursa foto: Instagram]

Artista a dezvăluit cum are grijă de ea

Într-un interviu recent pentru WOWbiz.ro, Ruby a dezvăluit ce face pentru a avea grijă de ea. Deși merge la sală și are un look impecabil mereu, cântăreața a mărturisit că încearcă să facă tot posibilul pentru a se îngriji mai mult pe interior, respectiv să fie bine sufletește.

Citeste si: Ce nu suportă Ruby niciodată dacă este abordată la un eveniment: „Nu și-a încercat-o nimeni cu mine!”| EXCLUSIV

„Încerc să fac sală de câteva săptămâni. În unele zile îmi iese, în altele nu. Am grijă de mine sufletește, în primul rând. Încerc să las mereu în urma mea lucruri frumoase. Mănânc prostii, merg la solar...nu fac cele mai recomandate lucruri de fiecare dată, dar e felul meu prin care am grijă de mine”, a recunoscut Ruby într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.