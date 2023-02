Ruby, momente extrem de emoționante la Paris! Artista și-a deschis sufletul și ne-a mărturisit de ce a "fugit" în orașul iubirii: "Totul a fost spontan" | EXCLUSIV

In articol:

Ruby și-a făcut bagajele și a fugit pentru câteva zile la Paris. Decizia artistei a fost extrem de spontană, însă legată de o surpriză pe care le-a pregătit-o fanilor.

Frumoasa brunetă nu stă deloc, iar când vine vorba de carieră, Ruby este mereu pe val și gata de acțiune. Artista i-a uimit pe fani cu ultima ei piesă, dar și cu plecarea spontană la Paris, unul dintre cele mai romantice locuri de pe pământ.

Jurnaliștii Wowbiz.ro au discutat cu artista și au aflat ce planuri are în Capitală, cum își va petrece zilele și mai ales cum reușește să facă față emoțiilor atunci când se simte copleșită. O fire mereu sensibilă, Ruby recunoaște că nu a găsit încă leacul la emoții, dar a învățat să trăiască cu ele.

Ruby a dezvăluit de ce a fugit la Paris

Ruby i-a uimit pe fanii de pe Instagram cu postările din orașul iubirii. Artista a dat o fugă la Paris, iar decizia a fost una cât se poate de spontană așa cum le-a mărturisit chiar ea jurnaliștilor WOWbiz.ro.

"Am veni special pentru lansarea piesei care are același nume! M-am hotărât alaltăieri să vin, a fost o decizie foarte spontană, luată chiar noaptea și mă bucur că am venit pentru că astfel am și mai mult context", a dezvăluit Ruby, pentru WOWbiz.ro.

Artista le-a pregătit fanilor o surpriză de zile mari, chiar în luna iubirii. Deși este luna iubirii, mesajul și povestea despre care Ruby cânt sunt extrem de puternice și vorbesc despre despărțire.

"Pentru mine este mai mult decât o melodie, este o poveste și așa privesc fiecare piesă pe care o scot, ca pe o poveste, o operă de artă. Pentru mine piesa asta este o operă de artă, este o piesă care trece prin stomacul meu, prin sufletul meu și prin fiecare atom și sunt fericită că am reușit să o lansez.

Îmi e greu să vorbesc despre piesa asta pentru că este foarte sensibilă, e o piesă tristă, o baladă și îmi e mai ușor să vorbesc despre lucruri vesele și nebune", ne-a mărturisit artista, în exclusivitate.

Ruby [Sursa foto: Instagram]

Cum depășește Ruby emoțiile

Ruby este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România așa că întotdeauna își ține fanii de pe Instagram la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei. Așa s-a întâmplat și cu story-urile de la Paris, în care diva le-a dezvăluit internauților că a avut emoții uriașe înainte să își lanseze melodia.

Am discutat și noi cu ea despre cum reușește să se împace cu momentele în care are foarte mari emoții și așa am aflat că Ruby nu a găsit secretul, însă a învățat să le îmbrățișeze și să trăiască cu ele.

"Mie nu îmi iese nici măcar un truc. Ori nu am învățat eu unul eficace. Nu știu niciun truc care să funcționeze. Eu în general sunt o persoană emotivă, foarte sensibilă și pun foarte mult suflet în ceea ce fac și e normal ca atunci când lucrurile ajung la sufletul tuturor să ai așa niște goluri în stomac.

Eu sunt foarte emotivă, am goluri în stomac tot timpul și dacă îmi trece un mic gând prin cap că cine știe ce și mă emoționează eu sunt acolo cu el cu totul", a mărturisit Ruby.

Ruby [Sursa foto: Instagram]

Ce face artista în orașul iubirii

Dacă până acum s-a concentrat pe carieră și proiectele sale, în prezent Ruby se bucură de escapada de câteva zile în Capitala Franței. Artista are în plan să se odihnească cât de mult poate, iar mai apoi vede cum își mai organizează timpul.

"Am fost așa de emoționată că m-am trezit la 5 dimineața și m-am tot uitat la ceas. Mă simt foarte obosită așa că în loc să mă duc să vizitez Muzeul Luvru, să mă duc la Palatul Versailles să mă duc să mănânc ceva mi-am propus să dorm și să mă odihnesc astăzi. Am așteptat lansarea piesei, am comunicat prietenilor mei despre asta, am fost la micul dejun, apoi la sala și deja sunt epuizată", a mărturisit Ruby, pentru WOWbiz.ro.

