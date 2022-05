Ruby, pericol public! Artista a lansat o piesă în care se expune așa cum este ea: "Iubesc să fac lucrurile așa mai în afara tiparului" | EXCLUSIV

In articol:

Ruby este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România! Este foarte activă pe social media, având o comunitate de 1,5 milioane de urmăritori.

Ruby, adevărul despre noua ei piesă

Apare mereu în ipostaze incendiare, iar reacțiile fanilor nu întârzie să apară niciodată. Are o carieră artistică de invidiat și nu încetează niciodată să surprindă.

De curând, Ruby a lansat o nouă piesă, în care cântă despre ea. Melodia se numește "Pericol public", iar artista a mărturisit că o caracterizează complet. Într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro, Ruby ne-a dezvăluit de ce este un pericol public pentru ceilalți.

"Sunt pericol public de mică. Mereu când am ieșit eu în stradă, lucrurile au început să se întâmple și cam la fel se întâmplă și acum. În momentul în care ies se întâmplă. Am ales numele ăsta pentru că mă reprezintă. Iubesc să fac lucrurile așa mai în afara tiparului și cred că mi-a ieșit la fel și piesa asta, clipul, tot materialul este periculos de fierbinte, periculos de bun, e bombă." , a declarat Ruby, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Republica Dominicană, destinația de suflet a lui Ruby

De fiecare dată când are ocazia, Ruby alege să viziteze Republica Dominicană. Fie că e vorba de videoclipuri pentru piese, fie vacanță, fie alte proiecte, cântăreața se bucură de soare și mare acolo. Iată de ce.

"În Republica Dominicană, prima dată am fost la un show de supraviețuire, după care am mai rămas în vacanță, mi-a plăcut foarte mult și am revenit anul ăsta, pentru că am rămas impresionată de peisaje, de oamenii de acolo, cu care m-am cunoscut și am colaborat pentru realizarea videoclipului, plus că am avut o colaborare cu o artistă de acolo pe care trebuia să o fac. Iată-mă la un an, doi dec ând am fost prima dată, dar cu altă misiune.", a mărturisit Ruby, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mamaia lui Ruby și-a dat cu părerea desp re noua piesă

Cea mai dragă persoană de pe acest Pământ, pentru Ruby, este bunica ei. Artista postează mereu clipuri cu aceasta pe social media, acolo unde fanii se distrează copios. Înainte să lanseze noua piesă, Ruby i-a dat să asculte bunicii sale, iar acesta și-a exprimat părerea, care a ajuns printre versuri. Ba mai mult, femeia a afirmat câte ceva li despre Shift, artistul care i-a compus această piesă lui Ruby.

"Eu i-am arătat piesa lui mamaie, înainte să introduc versul <Asta-i place lui mamaia>. A ascultat-o când erau doar două strofe și refrenul și i-am explicat eu fiecare vers, fiecare metaforă, tot ce înseamnă, ce vrea să sugereze autorul, Shift Baby prin versuri. I-a plăcut foarte mult, a fost foarte impresionată, la fiecare vers a zis <Așa e mamă>. Prin felul ei de a percepe muzica și-a dat seama că sunt niște versuri care mă reprezintă. I-a plăcut mult melodia, după aceea mi l-a lăudat foarte tare pe Shift, că <Ce băiat talentat! De unde a știut el mamă să scrie așa? De unde te cunoaște el așa bine?> I-am povestit lui Shift și asta pe el l-a inspirat să creeze o bucată de pre-refren, în care chiar asta să spun. Ăsta este adevărul și de asta spun că încerc să fac muzica mea să fie cât mai autentică și cât mai realistă, adică să mă reprezinte cu totul.", a spus Ruby, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.