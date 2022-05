Ruby, relație specială cu bunica sa! Artista face mărturii emoționante: "Părinții mei au fost plecați la muncă în străinătate, iar eu am rămas în grija ei" | EXCLUSIV

In articol:

Ruby este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România! Este foarte activă pe social media, având o comunitate de 1,5 milioane de urmăritori. Apare mereu în ipostaze incendiare, iar reacțiile fanilor nu întârzie să apară niciodată.

Ruby, mărturii emoționante despre relația cu bunica ei

Are o carieră artistică de invidiat și nu încetează niciodată să surprindă.

Oricând vorbește despre bunica ei, Ruby nu își poate stăpâni emoțiile. Se vede clar că între cele două este o legătură extrem de puternică. Artista ne-a spus sincer ce înseamnă mamaia ei pentru ea și cum au ajuns să însemne totul una pentru cealaltă.

"Mamaie e viața mea. Am o relație specială cu ea, ca orice nepoată cu mamaia ei sper. Dacă nu, eu v-aș spune tuturor să vă iubiți bunicii cel mai mult, pentru că sunt cei mai drăguți și cele mai mari bogății din viața noastră și atât timp cât îi avem, trebuie să-i adorăm. Eu o ador pe mamaie și am o relație specială cu ea. Este normal, ea m-a crescut, m-a educat, părinții mei au fost plecați la muncă în străinătate, iar eu am rămas în grija ei și a făcut în așa fel încât să nu simt lipsa și dorul nimănui, a umplut orice gol ar fi putut exista." , a mărturisit Ruby, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mai sunt Ruby și iubitul ei împreună?

Cu toții știu că Ruby formează un cuplu cu iubitul ei, Robert, de mai bine de 9 ani. Cei doi au participat împreună la diverse show-uri televizate, unde s-a văzut cât de mult se iubesc. De ceva timp, totuși, nu au mai postat fotografii împreună, lucru care a ridicat un semn de întrebare asupra fanilor.

De aici, au început zvonuri cum că artista ar fi singură, nu ar mai fi într-o relație, așteptând ca la un moment dat să spună în ce status se află din punct de vedere sentimental. Răspunsul a venit, iar Ruby a recunoscut.

"Nu sunt singură, sunt în aceeași relație, doar că îmi place să îmi țin viața mea personală, personală și să las oamenii să se bucure de munca mea și de activitatea mea artistică, nu vreau să îi fac de cap cu ceea ce trăiesc eu în particular.", a declarat Ruby, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.