Ruby și-a dus bunica în club, de ziua ei. Cum a filmat-o pe mamaia Gherghina: ,,Am luat-o cu forţa”

Ruby este una dintre cele mai apreciate artiste din România. De fiecare dată când a avut ocazia, vedeta a mărturisit că cea mai importantă persoană din viața ei este bunica sa, deoarece aceasta a fost cea care a crescut-o și nu pot sta foarte mult timp separate.

Cântăreața are foarte multe concerte, dar asta nu o oprește să fie alături de cea mai dragă persoană din viața sa în momentele importante. De ziua bunicii sale, vedeta i-a făcut o surpriză neobișnuită acesteia, și anume, a dus-o în club .

Mamaia Gherghina a ieșit în club alături de nepoata ei, Ruby

Ruby a povestit cum a fost de ziua de naștere a bunicii sale, mamaie Gherghina. Aceasta a mărturisit faptul că s-a prefăcut că a uitat de ziua acesteia și că a fost rece cu ea, deoarece își dorea ca surpriza să fie și mai

mare. Cum era de așteptat, bunica artistei s-a supărat din cauza modului în care vedeta se comporta. Artista a postat pe pagina sa de Instagram un story, în care apărea cu un tort în brațe în fața bunicii sale.

,,Toată ziua, de ziua lui mamaie, nu i-am zis nimic, m-am comportat de parcă nu știu. Am bănuit că nici ea nu știe, dar și ea s-a prefăcut și m-a testat. Am vrut ca seara să o duc la club, am avut concert și am vrut să o duc la mine la concert, la club, să îi fac o surpriză, cu tort, cu artificii. Cum se face la club! Am fost foarte agitată, am avut multă treabă, a trebuit să alerg să mă pregătesc pentru concert pentru probele de sunet, am avut filmări de dimineață și nu a fost deloc încântată de interacțiunea noastră! A fost ofticată, mi-a scos ochii, s-a certat cu mine! Am luat-o pe sus, am luat-o cu forța la club! Nu voia din cauza ambiției, voia să facă pe supărata în continuare. Eu voiam să îi fac surpriză! Voiam să fiu cât mai rece cu ea pe timpul zilei ca seara să fie fierbinte", a declarat Ruby.

