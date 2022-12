Rudele lui Klaus Iohannis îl dau de gol! Ce nu făcea președintele României pe vremea când era primar la Sibiu: „N-are nicio treabă”

In articol:

Ieri, 1 Decembrie, toți cetățenii au sărbătorit Ziua Națională a României, iar cu această ocazie, Robert Turcescu, Mirel Curea, Iavi Hoandră și Mirel Palada au realizat un podcast, unde au vorbit și despre președintele României, Klaus Iohannis.

Astfel, Mirel Curea a fost cel care a făcut referire la președintele țării, care a participat la parada militară de 1 Decembrie din Capitală, spunând că șeful statului nu a fost

niciodată prezent la vreo paradă cu ocazia acestei zile, atunci când era primar la Sibiu, menționând că are această informație chiar de la o rudă din partea conducătorului României.

Mai mult decât atât, Mirel a ținut să mai sublinieze și faptul că, cel mai probabil, Klaus Iohannis va pleca din țară, atunci când nu va mai avea statutul din prezent.

„Klaus Iohannis nu are nicio treabă cu România, și-mi asum asta. Nu are nicio treabă cu românii și cu românismul. Unul care are părinții germani care are părinți care au renunțat la cetățenia română, ce educație a primit ăsta de la părinți.

Am o informație de la o rudă, când era primar al Sibiului nu s-a dus niciodată (n.r. la parada de 1 Decembrie), ăsta n-are nicio treabă. O sa vedeți că n-o să mai fie președintele României, și o să se mute. Se cară în secunda unu”, a declarat Mirel Curea.

Klaus Iohannis este președintele țării din anul 2014

Klaus Werner Iohannis, pe numele său întreg, este președintele țării din anul 2014. Părinții șeful statului, Susanne și Gustav Heinz Johannis, ambii sași transilvăneni, au emigrat în 1992 din Sibiu în Germania.

În urmă cu ceva timp, Liderul României a povestit că atunci când tatăl său l-a înregistrat ca nou-născut, funcționarul de la primărie a refuzat să-i scrie numele de familie cu „J”, așa cum a fost scris în familia sa de pe 500 de ani.

Klaus Iohannis [Sursa foto: Instagram]