Rugăciune înainte de spovedanie.Mărturisirea păcatelor în Postul Paștelui, un obicei creștin

Potrivit Bisericii Ortodoxe, fiecare credincios este bine să meargă la biserică și să se spovedească în Postul Paștelui. Vezi rugăciunea pe care este bine să o citești înainte de Spovedanie.

De ce este bine să ne spovedim în Postul Paștelui 2023

Postul Paștelui 2023 are o durată de 40 de zile. Postul Mare începe pe 27 februarie și se încheie pe 16 aprilie, când are loc Învierea Domnului. Cea de a patra poruncă bisericească spune că fiecare credincios trebuie să se spovedească și să se împărtășească în fiecare perioadă de post din an, în special în Postul Paștelui.

Conform dogmelor ortodoxe, Spovedania este Taina prin care Dumnezeu iartă păcatele creștinilor, dacă aceștia se căiesc și le mărturisesc sincer în fața preotului.

Preoții recomandă credincioșilor să meargă la Spovedanie înainte de Săptămâna Patimilor. Ultimele zile din Postul Paștelui nu sunt recomandate pentru spovedit, întrucât toți duhovnicii au un program încărcat în această perioadă.

„Se ştie că ultima săptămână, a Patimilor, este plină de slujbe bisericeşti foarte importante, cum sunt spre exemplu Deniile. În această săptămâna preotul nu mai găseşte timp şi pentru spovedit. Dacă noi îl aglomerăm sau îl asaltăm cu spovedania în ultimele zile, facem o mare greşeală, fiindcă, fiind nevoit să îi spovedească pe toţi, nu mai are timp să îi consulte pe fiecare în parte, şi atunci spovedania devine formalistă şi incompletă”, spune preotul Nicolae Necula, potrivit adevarul.ro.

Rugăciune înainte de spovedanie. De ce este bine să-ți mărturisești păcatele în Postul Paștelui [Sursa foto: Shutterstock]

Postul Paștelui 2023. Rugăciune înainte de spovedanie

Ție, Doamne, Celui Ce ești Unul bun și Care nu ții minte răul, Îți mărturisesc păcatele mele. La tine cad strigând eu, nevrednicul: greșit-am, Doamne, greșit-am și nu sunt vrednic să caut spre înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele. Dar, Doamne al meu, dăruiește-mi lacrimi de pocăință, Cel Ce ești Unul Bun și Milostiv, ca prin acestea rugându-mă Ție, să mă curățesc mai înainte de sfârșitul meu de tot păcatul. Căci prin înfricoșătoare și groaznice locuri am a trece odată ce mă voi despărți de trup, și mulțime de demoni întunecați și lipsiți de omenie mă vor întâmpina atunci, și nimeni nu mă va însoți ca să-mi vină întru ajutor sau să mă izbăvească. Pentru aceea cad înaintea bunătății Tale, să nu mă dai celor ce mă batjocoresc, nici să se laude cu mine vrăjmașii mei, Bunule Doamne, nici să zică: în mâinile noastre ai venit și nouă ne-ai fost dat. Nu, Doamne, nu uita mărinimiile Tale și nu-mi răsplăti mie după fărădelegile mele, nici nu Îți întoarce fața Ta de la mine. Ci Tu, Doamne, mustră-mă, însă cu milă și îndurare, ca să nu se bucure de mine vrăjmașul meu. Ci stinge înfricoșarea lui care o îndreaptă asupra mea și toate lucrurile lui le zădărnicește. Și dă-mi cale neîmpiedicată către Tine, Bunule Doamne, pentru că și de am păcătuit, n-am alergat la alt tămăduitor și n-am întins mâinile mele către Dumnezeu străin. Nu lepăda, dar, rugăciunea mea, ci auzi-mă întru bunătatea Ta și întărește inima mea întru frica Ta. Și să fie harul Tău asupra mea, Doamne, Lumină mai presus decât toată lumina, Bucurie mai presus decât toată bucuria, Odihnă mai presus decât toată odihna, Viața cea adevărată și mântuirea, care rămâi în vecii vecilor. Amin.

sursa: adevarul.ro