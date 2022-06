„Rusia este o putere de temut şi noi nu dorim să avem un război cu poporul rus” Face Emmanuel Macron un pas înapoi după 3 luni și jumătate de război? | EXCLUSIV

In articol:

Emmanuel Macron consideră Rusia „o putere de temut”, cu care „nu dorim să avem un război”, și vede negocierea dintre Volodimir Zelenski și Vladimiri Putin drept singura soluție

Emmanuel Macron, Președintele Franței: „Pentru ca Ucraina să câştige şi focul să înceteze, trebuie să negociem.”

viabilă pentru pace.

Președintele Franței a încercat să fie un mediator în conflictul ruso-ucrainean încă dinainte de începerea războiului. Convorbirile telefonice cu Vladimir Putin, Președintele Rusiei, care durau uneori și ore întregi, au devenit o specialitate a lui Macron, iar totul a culminat cu vizita în persoană a lui Macron la Kremlin. Războiul s-a dovedit a fi inevitabil, însă Macron a continuat să-și asume rolul de mediator. Acum, proaspăt realesul Președinte al Franței susține că negocierile de pace, cu păstrarea „integrității teritoriale a Ucrainei”, sunt cheia care va duce la finalul conflictului, alături de păstrarea demnității Rusiei.

„Rusia va rămâne acolo unde a fost şi ieri, şi va fi şi mâine. Rusia este o putere de temut şi noi nu dorim să avem un război cu poporul rus. Nu dorim să îl nimicim mâine, cum s-a spus în unele ocazii, de către alţii. Noi nu am spus acest lucru dar, pentru ca Ucraina să câştige şi focul să înceteze, trebuie să negociem. Preşedintele ucrainean va trebui să negocieze cu Rusia şi noi, europenii, vom fi prezenţi la această masă, aducând garanţii de securitate şi elemente ce ţin de resortul nostru. Aceasta este realitatea. Va trebui să se întâmple la un moment dat şi niciun discurs excesiv nu trebuie să ne umbrească viitorul”

, a declarat Emmanuel Macron, miercuri, la Baza „Mihail Kogălniceanu”.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „ Macron se gândește la ce va fi după. ”

Macron a devenit, în aprilie, primul președinte francez care a câștigat un al doilea mandat în ultimii 20 de ani, așa că cei mai mulți comentatori din spațiul politic s-au așteptat ca Macron să devină mai dur în pozițiile pe care le ia față de Rusia, lucru care nu s-a dovedit în declarațiile oficiale, dar care a fost demonstrat de accelerarea livrărilor de sisteme de artilerie CAESAR către Ucraina. Una peste alta, Macron respectă tradiția Franței de țară mediatoare, cu perspectiva sfârșitului războiului la orizont.

„Ucraina nu are resursele necesare pentru a învinge Rusia, ci doar pentru a opri Rusia și, atunci, din această confruntare, după cum le-a spus și Macron soldaților francezi de la Kogălniceanu, vrem ca Rusia să fie înfrântă, dar trebuie făcute negocieri. Macron se gândește la ce va fi după. La un moment dat, se va termina. Sau occidentalii n-o să mai aibă resurse și potențial, pentru că n-o să-i mai sprijine opinia publică să susțină Ucraina, sau Rusia se va secătui total de resurse și, atunci, se va ajunge la un armistițiu și acel armistițiu va trebui să se negocieze”, le-a explicat Cristian Pîrvulescu jurnaliștilor WOWbiz.

Cristian Pîrvulescu: „Nici Ucraina, nici Rusia n-or să poată duce războiul ăsta 10 ani.”

În condițiile în care regimul de la Kremlin este acuzat de crime de război și Rusia a fost supusă, recent, la un nou pachet de sancțiuni din partea Occidentului, este greu de imaginat că, după 3 luni și jumătate de război, președintelui Zelenski și liderilor Lumii Libere le va fi simplu să se așeze la masă cu Vladimir Putin, însă realitățile unui război care „înghite” vieți omenești și multe resurse din partea ambelor tabere vor duce, la un moment dat, la negocieri de pace.

„Macron, în calitatea sa de președinte al Consiliului European până pe 30 iunie, vine cu această idee de a nu umili Rusia, care nu este o idee nouă. Nici Ucraina, nici Rusia n-or să poată duce războiul ăsta 10 ani. Nu suntem în Afganistan! Costurile sunt imense! Banii pe care Rusia i-a câștigat din vânzarea de gaz și de petrol s-au dus, în mare măsură, în susținerea războiului. Consecințele acțiunilor economice vor fi devastatoare pentru Rusia. Să nu înțelegeți nicio clipă altceva, Europa și NATO nu cedează din punctul ăsta de vedere! Cu cât situația se prelungește mai mult, cu atât devine mai complicată.(...) Nu uitați că Franța a trimis polițiști care anchetează crimele de război de acolo și care vor pune rezultatul anchetelor la dispoziția tribunalelor internaționale”, a adăugat