Ruxi de la Like One a fost diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus! Primele declarații ale vloggeriței: "Parcă aveam în gură sânge..."

Ruxi, depistată pozitiv cu noul coronavirus [Sursa foto: Captură YouTube]

In articol:

Cunoscuta vlogeriță a fost depistată cu noul coronavirus. Ruxi a dat primele declarații despre infectarea cu virusul COVID-19, dar și despre simptomele specifice pe care le-a avut.

Ruxi, depistată pozitiv cu noul coronavirus

Ruxi de la Like One a postat un videoclip, pe contul ei de Yotube, unde a dezvăluit că a fost infectată cu virusul provenit din China. Se pare că frumoasa brunetă s-a întâlnit cu o prietenă, în data de 29 septembrie, iar a doua azi aceasta a sunat-o să îi spună că tatăl ei a început să se simtă rău și că a mers să își facă testul, dar și că s-a văzut cu părintele ei înainte de această întâlnire. Următoarea zi și prietena ei a început să se simtă rău. La patru zile de la întâlnirea celor două, Ruxi a spus că a avut un prim simptom.

Ruxi[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Anunț apocaliptic al lui Arafat. E cel mai crunt scenariu - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

"Am trăit printr-o experiență, pe care nu am împărtășit-o cu nimeni, în afară de câțiva oameni din jurul meu...Am avut corona! La patru zile la contactul cu ea, mi s-a înfundat foarte tare nasul, dar grav..Tot așa seara, m-a luat o durere de cap foarte mare..Mă durea foarte tare, venea din creștet, până în frunte și simțeam că vreau să dorm, pentru că mă durea capul... Nu mi-am pierdut gustul și mirosul, am avut saliva foarte sărată. Simțeam așa..de parcă aveam în gură sânge..M-am dus să îmi fac testul și a ieșit pozitiv.", a declarat Ruxi.

Citeste si: Ruxy de la Like One și-a făcut de cap, aproape goală, în ”vacanța” de iarnă! Fotografii INCENDIARE

De asemenea, ea mai declară că a stat o săptămână în casă, înainte să meargă să își facă testul și încă alte două, după ce a intrat în carantină. Ruxi mai susține că nu dacă nu știa că a intrat în contact cu o persoană infectată, nu lua aceste simptome în serios. Ea mai încurajează oamenii să meargă să doneze plasmă.

"90% poate am fost asimptomatică, pentru că febră nu am avut, nu am tușit, nu am avut frisoane, nu am avut stări de oboseală..Am mai avut ceva ciudat, îmi era frig.. Stăteam în casă cu un hanorac, cu încă un hanorac cu fermoar peste și pantolni lungi și șosete și tot simțeam așa că sunt rece..În unele nopți în care mă culcam, nasul se înfunda foarte tare, atunci mă speriam ușor, pentru că mă gândem că dacă mi se înfundă, trebuie să chem salvarea.", a mai adaugat Ruxi.