Ruxi, în lacrimi la „Bravo, ai stil! Celebrities”! Mărturii emoționante înainte de Marea Finală: „N-a crezut nimeni in talentul meu”

Ruxi a fost mai sinceră ca niciodată, iar acest lucru s-a întâmplat chiar înainte de Marea Finală. Concurenta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a povestit, în lacrimi, despre unul dintre visele sale pe care îl avea încă din copilărie, mai precis, acela de a face haine, însă niciodată nu

a fost încurajată în această direcție.

Așadar, pentru prima dată, Ruxi s-a emoționant până la lacrimi în platoul emisiunii de la Kanal D și a povestit pe îndelete despre visul din copilărie.

Ruxi: „M-a luat anxietatea când mă gândesc că vine Finala”

Concurenta se numără printre finaliste, iar acest lucru o face să fie extrem de mândră, mai ales că a reușit să ajungă până în acest punct. Ruxi a povestit că nu s-a putut bucura de Semifinală, asta pentru că știa că o așteaptă ceva mult mai greu, respectiv Finala.

Vedeta a mărturisit că de mai bine de jumătate de an trăiește doar pentru acest concurs, ”Bravo, ai stil! Celebrities”, deoarece a muncit din greu pentru a reuși să se numere printre finaliste.

"Eu sunt genul de om căruia îi vine greu să se bucure de momentul ăla de atunci cand știu că urmează ceva mai greu după câstigul ăla și atunci mă gândesc la ce urmează și vai ce vine. M-a luat anxietatea când mă gândesc că vine Finala. Nu am putut să mă bucur de Semifinală din cauză că mă gandesc la Finală. De jumatate de an trăiesc pentru Bravo, ai stil! Viața mea a fost numai Bravo, ai stil! în ultimele 6 luni, nimic altceva în afară de dormit. Totul a fost Bravo, ai stil! M-am implicat foarte mult. Alegerea a fost a mea să mă implic. Am muncit foarte mult și sunt mândră de mine că am reușit să fac chestia asta.” , a spus Ruxi.

Finalista își dorea încă de mică să aibă o carieră în domeniul modei

Ruxi și-a deschis sufletul în fața fanilor ei, iar în cadrul ediției din această seară a concursului, vedeta a mărturisit că încă de mică visa la o carieră în domeniul modei, însă la momentul respectiv, nimeni nu a încurajat-o pe Ruxi în această direcție.

Mai mult decât atât, finalista a mai precizat că în această emisiune s-a descoperit foarte mult pe partea stilistică, iar acum este mai hotărâta ca niciodată să vadă până unde poate ajunge în acest domeniu.

„Sunt foarte mândră când mă uit în spate și îmi aduc aminte de toate momentele și tot ce am muncit, da. M-am descoperit foarte mult pe partea asta stilistică și mereu mi-au placut hainele, dar niciodată n-a crezut nimeni în talentul meu. De mică voiam să fac asta, dar pe vremea noastră, nu exista că ai voie să visezi. Muzica era singurul lucru care mă scotea din vibe-ul ăla. Mă uitam la MTV și îmi dădea șansa să visez. Doamne, ce proastă sunt...pe vremea aia nu exista să vină cineva să te încurajeze. Desenam când eram mică, dar nu îi păsa nimănui. Îmi doresc să văd unde pot să duc în domeniul ăsta.”, a mai spus Ruxi.

