S-a aflat abia acum! Din ce cauză au fost snopiți în bătaie Jador și Mario Fresh la mare: ”Mi-am luat un pumn în față, am căzut jos. Apoi alte șuturi în cap”

Mario Fresh și Jador au fost bătuți, vara trecută, în parcarea unui club din Mamaia. Cei doi artiști au fost agresați de patru indivizi tocmai atunci când se pregăteau să plece spre casă. Nu a fost vorba doar despre jigniri aruncate în vânt, ci și despre lovituri puternice. Acum, la aproape un an de la scandalul de proporții, Mario Fresh își amintește cum s-a întâmplat totul.

Mario Fresh și Jador

” Când spun Jador, mă gândesc la bătaia de la mare. Numai cum îmi iau pumni în gură degeaba. Am fost la mare și ne-am luat bătaie, pe scurt. Niciodată n-am știut motivul exact, de ce a fost încăierarea aia între Jador și băieții ăia.

Cu o seară înainte de incident ar fi avut niște discuții, noi am trecut pe lângă mesele lor, ei au zis ceva, nu mai știu exact. Niciodată n-am știut, pentru că Jador cu Lino erau la discuții, acolo la masă, eu eram undeva la bar, cu fetele și alți băieți. Cu fetele noastre. A doua zi când ne-am trezit, au auzit că: ”era să ne luăm cu unii la ceartă”, a spus Mario, în podcastul lui Radu Tibulca.

” Ne-am dus la club din nou, ne-am distrat, am petrecut și să ne ducem acasă...și in fața clubului s-au luat aceiași băieți de Jador, eu eram în față cu tot grupul și aud că mă strigă prietena lui Jador: ”Mario, Mario”. M-am întors și-l văd pe Jador cu patru băieți față-n față. Până să ajung la el, numai pumni în aer.

Am ajuns, eram cu paharul în mână, îl mângăiam pe băiatul ăla care tocmai de luase la bătaie cu Jador, îl dădeam la o parte, nu înțelegeam care a fost, că s-au băgat și bodyguarzii. L-am luat pe Jador spre casă, am mers 50 de metri, iar când m-am întors mi-am luat un pumn în față, am căzut pe jos. După aia, nu știu, alte șuturi în cap. Ne-am văzut după asta cu băieții respectivi la Poliție și am făcut un fel de pace, nu știu. Băiatul care a dat în mine mi-a zis că nu m-a văzut că sunt eu, m-a văzut de la spate că sunt mare și că sunt din brigada cu Jador și că să dea în mine”, a mai povestit Mario Fresh.

Bătaie Mario Fresh și Jador[Sursa foto: Captură KANAL D]

Mario Fresh, certat de Andreea Esca?!

Artistul a mărturisit că s-a simțit foarte prost pentru incidentul respectiv, în fața părinților iubitei lui.

” Cred că ăla a fost cel mai prost moment, din relația noastră de când ne știm de cinci ani. Punctul culminant. M-am simțit prost, doar atât, n-a avut ce să-mi zică. Niciodată nu m-au certat, nu m-au sunat niciodată să-mi spună că sunt un prost, că am dat-o în bară. M-am simțit prost și nu aveam de ce. Am făcut un gest bărbatesc. M-am dus să-l salvez pe băiatul cu care eram la mare..Nu cred că Jador a început”, a conchis Mario Fresh.