Elena Ionescu a câștigat Survivor România, însă cu foarte mult efort! Timp de cinci luni, faimoasa s-a luptat cu condițiile vitrege din Republica Dominicană, de la lipsa mâncării până la igienă.

De altfel, în premieră pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, Elena Ionescu avea să dea detalii șocante din tabăra roșie, unele destul de greu de înțeles de cei de acasă.

Elena Ionescu a povestit tot ce i s-a întâmplat la Survivor România!

”A fost greu foarte, foarte greu... Să mânânci doar puțin orez și nucă de cocos, să dormi pe șipcile acelea, care mai aveau un pic și îți rupeau spatele, să mori de frig seara și de cald ziua, să te uiți pe unde calci, că puteai să dai peste vietățile alea de acolo, care aveau dimensiuni uriașe față de ce știam eu, să te muște țânțarii ăia oribili și apoi, să fii fresh a doua zi pe traseu, e cumplit...”, a declarat faimoasa la ”Ștafeta mixtă”

”Să nu te speli atâta timp bine...este un calvar! Îmi amintesc că, la început, miroseam toți, puțeam practic, nu vă închipuiți cum era acolo, în tabără. Se simțeau tot felul de ”miresme”. Încet, încet, însă, ne-am obișnuit și parcă nu mai era atât de groasă treaba, mai ales că nu mai eliminam toxine. Ne spălam în apa oceanului, iar sarea aceea mai atenua din miros. Totuși, veneam transpirați total de la jocuri și era greu, cu hainele pline de noroi, de nisip...”, a mai comentat Elena Ionescu la ”Ștafeta mixtă!”

Elena Ionescu, detalii uluitoare de la Survivor România! ”Erau zgomote…în plus, eu am o problemă cu lumina”

Elena Ionescu a mai făcut o mărturisire șoc despre Survivor România! ”Toate dereglările hormonale trăite acolo și-au pus amprenta asupra organismului nostru. Oamenii nu pot să înțeleagă că nu poți să dormi o noapte întreagă acolo, nu știu…adică acele opt ore normale, nu se întâmpla niciodată să te odihnești atât… indiferent cât de obosit erai, era imposibil să te odihnești. Erau zgomote…în plus, eu am o problemă cu lumina. Când răsare soarele, probabil obișnuită să cânt noaptea în cluburi, sunt cumva dereglată în partea asta cu somnul…Stresul, toți anii ăștia în care am trăit în această industrie au creat o oboseală în mine, iar organismal meu reacționează destul de prost când percepe o undă de lumină. Nu pot să dorm dacă nu este beznă complet, nu pot să închid ochii”, a dezvăluit faimoasa.

Elena Ionescu a mai făcut o mărturisire șoc despre Survivor România! ”Pe la prânz eram extrem de obosită și chiar atunci trebuia să intru pe traseu”

Elena Ionescu a mai făcut o mărturisire șoc despre Survivor România și a exemplificat totul. ”Erau schimbările foarte mari. Erau nopțile lungi, îmi amintesc că mă trezeam pe la 3.00 și stăteam cu ochii deschiși și auzeam valurile, mergeam pe plajă, căutam baia, mă întorceam și vedeam că vine dimineața și realizam că dormeam foarte puțin. Astfel că pe la prânz eram extrem de obosită și chiar atunci trebuia să intru pe traseu. Oamenii nu înțeleg că dacă nu dormi, nici nu ai ce să mănânci și nu ai nici condiții…este foarte greu să trăiești”, a conchis câștigătoarea Survivor România la ”Ștafeta mixtă”.