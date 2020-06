In articol:

Sâmbătă seara, Elena Ionescu a devenit marea câștigătoarea a show-lui Survivor România. Faimoasa a pus mâna pe râvnitul trofeu, dar și pe premiul, în valoare de 250.000 de lei.

„Doamne, ce fericire! Nu-mi vine să cred! Îmi pare rău că plâng! Vă mulțumesc din suflet. Nu mai știu de mine. Mama, te iubesc! Vreau să-mi promită Lola, Emanuel și Iancu că vor dansa cu mine la un concert. Oamenii care merită, trebuie să rămână împreună. Această emisiune a unit oameni cu caractere frumoase, prin bunătate se ajunge departe. N-am cuvinte! Vreau să mă iertați dacă am supărat sau deranjat pe cineva. Sper că această lecție de viață să o împărtășesc cu toată lumea. Din toată experiența asta, și oamenilor de acasă și celor care mă vor urma de aici înainte, mi-e foarte greu să mai am cuvinte în momentul de față. Vă iubesc și vă dăruiesc acest cadou vouă! Mă aplec în fața publicului! Mulțumesc, Survivor România”, a declarat imediat ce și-a auzit numele Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România.

Elena Ionescu a vorbit desre finală! ”M-am redescoperit pe mine”

Întreaga seară a fost însă una extrem de solicitantă emoțional pentru Elena Ionescu, care, pentru prima dată în cele patru luni și jumătate de competiție, a avut emoții vizibile, mai mult, nu și-a putut stăpâni lacrimile. De altfel, la scurt timp după câștigarea trofeului, într-o intervenție live pe WOWbiz.ro, ea avea să dezvăluie de ce s-a simțit așa în timpul ultimului act. ”Singurul fapt pentru care am plâns la finală este acela că am avut multe trăiri în aceste competiție, mi-am dat seama, uitându-mă pe ecran, revăzând momentele acelea, cât de mult m-am redescoperit pe mine și cât de mult am evoluat ca om, mă simt atât de împlinită, nici nu vă imaginați”, a declarat faimoasa la ”Ștafeta mixtă!”.

Elena Ionescu a plâns în finala Survivor România! ” Am ajuns să mă bucur de orice acum”

Elena Ionescu a plâns în finala Survivor România și a vorbit despre acest lucru! ”Suntem niște oameni care trăim într-o lume care ne oferă într-o formă sau alta de toate, fie că ai mai mult sau mai puțin, dar, dincolo de toate, ai acces la orice. Din Republica Dominicană, am ajuns să mă bucur de orice acum, de lucrurile mărunte, la care nu mă gândeam niciodată înainte... În plus, este extrem de important să rămâi sănătos după o astfel de experiență, este foarte important să rămâi cerebrală, pentru că Survivor poate să îți lase sechele”, a conchis Elena Ionescu la Ștafeta mixtă.