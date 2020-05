In articol:

Margherita de la Clejani are mari probleme cu legea. Fiica Vioricăi și a lui Ionuță de la Clejani a fost testată pozitiv cu heroină după ce a provocat un accident la volan, sâmbăta trecută, la primele ore ale dimineții. Iniția, cântăreața a negat că ar fi consumat droguri, însă testul efectuat la INML a arătat că se afla sub influență substanțelor interzise. Marga are acum dosar penal și riscă o pedeapsa cu închisoarea de până la cinci ani.

În fața jurnaliștilor, Margherita de la Clejani a declarat că a provocat accidentul de circulație pentru că se privea în oglindă retrovizoare și se ruja, mai multă a fost și zeflemitoare cu reprezentanții presei.

“Toate bune și frumoase…Alcooltest nu există, droguri nu există… Eu mă uităm în oglindă și îmi făceam buzele. Nu am avut nici o problemă. Am condus bine. Mai era Johnny Depp cu mine în mășină. Am accidentat pur și simplu o mașină, veneam de la o petrecere… Eu nu vorbesc cu presa din România, eu sunt de la Hollywood”, a spus Margherita după ieșirea de la audieri.

Dacă la ieșirea de la audieri, Margherita a susținut că nu i s-a făcut niciun test, întrucât nu a consumat nimic înainte de a se urca la volan și nu are dosar penal, realitatea a fost cu totul alta. Nu doar că artista s-a ales cu permisul suspendat pentru 30 de zile, dar riscă să primească până la cinci ani de închisoare cu executare!

„Era incoerentă, nu se exprima corect, comporamentul nu era corespunzător. Existau suspiciuni. Au procedat imediat cu testarea cu aparatul DrugTest. A fost condusă la sediul INML pentru recoltarea probelor de urină, după care a fost audiată, s-au efectuat fotografii ale autovehiculului, mașina a fost preluată pe o platformă. Cercetările vor continua. S-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub substanțe psihoactive. Permisul este reținut pe toată durata cercetărilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere București, la Antena Stars.

Mai mult decât atât, surse bine informate au mai dat o serie de informații și anume cele legate de Margherita de la Clejani și adevărul despre ce s-a întâmplat în secția de poliție.

”Dacă în fața jurnaliștilor, ea a avut o atitudine sfidătoare și de neînțeles, ei bine, în ceea ce îi privește pe oamenii legii, acolo situația s-a schimbat radical. Margherita a fost umilă, a încercat să coopereze cu organele de poliție și nu a spus nici pâs...A stat liniștită, a explicat de unde a venit, ce a făcut în acea dimineață și de ce era...obosită.

A vorbit singură, iar pe ”Johnny Deep”, cum îi spunea ea bărbatului care o însoțea, l-a lăsat afară, cu un animal (n.r. o maimuță) în mână. Apoi, la plecare, a declarat că se va conforma și va respecta toți pașii impuși în acest caz„, au dezvăluit persoane de la fața locului pentru WOWbiz.ro