S-a aflat adevărul! Unde locuiește acum Sergiu Ciobotariu, tatăl călăreț din Iași ajutat de Cătălin Moroșanu

Sergiu Ciobotariu, cunoscut drept „tatăl călăreț”, și-a vândut cașa cumpărată prin donațiile strânse de Cătălin Moroșanu. deoarece nu își putea permite să o întrețină, tânărul a decis să vândă casa și să se mute. Bărbatul în vârstă de 23 de ani s-a mutat împreună cu soția și copilul lor alături de socrii lui.

Din banii câștigați de pe urma casei, „tatăl călăreț” a mai construit o cameră lângă casa socrilor lui. Socrii tânărului au negat zvonurile conform cărora ginerele lor ar fi cheltuit toți bani câștigați de pe urma casei pe mașini de lux sau petreceri.

„Eu sunt la muncă acum, lucrez la Cotnari, la vie. Am vândut casa pe care am primit-o inițial, pentru că nu mă mai puteam descurca acolo. Am dat-o cu aceeași sumă cu care am luat-o, 37.000 de euro. Cu banii, mi-am luat o altă casă, pe Cicoarei, și mi-am ajutat și frații cu restul de bani. Pe casa aceasta am dat peste 20.000 de euro, am acte pe teren, pe tot. Eu nu mă puteam descurca acolo unde eram inițial”, a spus Sergiu Ciobotariu, pentru BZI.

Sergiu Ciobotariu a ajuns cunoscut după ce a plecat să își viziteze soția la spital pe un cal, în timpul stării de urgență din România [Sursa foto: Facebook]

Apropiații lui Cătălin Moroșanu, după ce Sergiu Ciobotariu a vândut casa primită ca donație: „Suntem la fel de șocați”

Apropiații lui Cătălin Moroșanu, prima reacție după ce Sergiu Ciobotariu a vândut casa primită ca donație din strângerea de fonduri organizată de fostul luptător K1. Ei susțin că sunt șocați de decizia pe care tânărul a luat-o.

„Am primit foarte multe mesaje pe pagină legate de situația lui Sergiu, călărețul pe care Cătălin l-a ajutat să își clădească un viitor. Așa cum știți, de aproape 4 luni, Cătălin este plecat la Survivor și nu are acces la telefon sau internet, astfel că nu știe despre situația apărută în tot acest timp. Noi, echipa lui, vom încerca să explicăm pe cât se poate situația.

În urmă cu fix un an, prin eforturile voastre și ale lui Cătălin, am reușit să îi mutăm în casă nouă pe Sergiu și familia lui. O casă mobilată complet, care avea acces la toate utilitățile, la care se adaugă haine primite de la oameni cu suflet din întreaga țară...