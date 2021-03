S-a aflat! Câți bani câștigă lunar Viorel, soțul Vupliței, din frecat podele? Pe ce au spart cei doi primul salariu de la firma de curățenie? Dezvăluiri exclusive

In articol:

Viorel Stegaru, soțul Vulpiței, a luat primul salariu de când a venit în București. Bărbatul lurează de la mijlocul lunii ianuarie ca angajat al unei firme de curățenie și încearcă să pună bani de-o parte pentru momentul în care soția lui va ajunge din nou la maternitate.

Totuși, și dorul de fetița lor este mare, pentru Vulpița și Viorel. Cei doi au decis ca din primii bani câștigați de Viorel, să meargă acasă, la Blăgești și să-și petreacă câteva săptămâni cu fiica lor.

”Vă dau o veste bună, astăzi am luat și eu salariul pe prima lună lucrată și cam într-o oră, o oră și jumătate plec, să-mi văd și eu fata. O să stau vreo 3 săptămâni cu fata, după care revin înapoi la muncă. Veronica trebuie să vină și ea să-și facă un control la doctor, să vedem cum mai decurge sarcina”, a povestit Viorel Stegaru într-un filmuleț postat pe Youtube.

Viorel Stegaru e plătit cu maxim 2.500 de lei pe lună, în funcție de rezultate

Viorel Stegaru câștigă lunar între 2.000 și 2.500 de lei, în funcție de lucrările pe care le are în luna respectivă. Astfel, dacă prinde mai multe apartamente și reușește să finalizeze treaba la timp, Viorel ajunge să câștige mai mulți bani. Din păcate, acest sistem de lucru nu-l mulțumește foarte tare pe Viorel, care nu are totuși siguranța unui venit fix, pe care să se bazeze.

Vulpița și Viorel fac curățenie în casele oamenilor

”Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi. Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie. Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”, a explicat Viorel Stegaru.

Vulpița naște în luna mai

Vulpița este însărcinată în 7 luni și jumătate și cel mai probabil urmează să nască undeva, la începutul lunii mai. Atunci se va naște primul băiețel din familia Stegaru, care va primi, se pare, numele de Radu. Nu se știe dacă cei doi vor încerca să-și crească copilul în București sau se vor întoarce la Blăgești. Cel mai probabil, Vulpița și Viorel vor dori să rămână în Capitală și să-l trimită pe cel mic la părinți, acolo unde se află și cealaltă fiică a cuplului.