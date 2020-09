Loredana Groza, o divă

In articol:

Loredana Groza a obișnuit publicul cu extravaganțele ei așa că pare greu de crezut că se trage dintr-o familie simplă. Totuși, așa este: părinții Loredanei sunt doi pensionari simpli care trăiesc mai mult din roadele pământului.

Tatăl Loredanei Groza candidează la alegerile locale

Vasile Groza, tatăl Loredanei, a decis anul acesta să candideze la Consiliul Local Onești. Bărbatul de 82 de ani și-a publicat declarația de avere în care a trecut valoarea pensiei atât pentru el cât și pentru mama Loredanei, Leonida.

Vasile, tatal Loredanei Groza

Părinții Loredanei au primit de la statul român câte o pensie anuală de 24.000 lei, respectiv 2.000 lei pe lună, fiecare. Este o pensie destul de mică pentru doi oameni care au muncit o viață întreagă. Din fericire, tatăl Loredanei a moștenit un teren în 1997 de 75 hectare, din care deține 1/11. Vasile și Leonida Groza dețin un apartament de 75 mp cumpărat în 1990 și nu au alte bunuri, mașini, conturi sau datorii. Tatăl Loredanei a mai primit, anul trecut, 12.000 lei de la Uniunea Scriitorilor, el fiind poet și autor de literatură pentru copii.

Citeste si: Scandal în centrul Capitalei, cu Mitică Dragomir. A vrut să-l bată! VIDEO - evz.ro

Tatăl Loredanei a lucrat la confecții, mama a fost învățătoare

Vasile Groza a lucrat ”cu carte de muncă” la Fabrica de Confecții Industriale din Onești, în timp ce soția lui a fost învățătoare. Vloggerul Denis Petcu a povestit într-o postare pe Youtube că a fost elevul Leonidei Groza la liceul ”Lucian Blaga” din Capitală și că a rămas impresionat de felul în care aceasta a reușea să se impună în fața copiilor, cu toate că aceștia nu erau cei mai cuminți copii din lume.

Leonida, mama Loredanei Groza

”Când am aflat că învățătoarea mea este mama Loredanei Groza, am început s-o tachinez: cântam melodia asta non-stop de o zăpăcisem pe femeie, nu mai știa ce să-mi facă. Nu mai putea femeia să-și țină orele, în fiecare oră cântam refrenul ăla: ”zig-zag-zuga-laga-zuga-laga”... Până într-o zi, când îmi zice femeia: ”băi drace”, că așa îmi spunea, ”dacă ești cuminte îți aduc un poster de-al fetei mele”... Ea credea că-mi place atât de mult Loredana Groza, ea nu-și dădea seama că eu voiam doar s-o tachinez.

Citeste si: Vloggerul Denis Petcu susține că a fost bătut de mama Loredanei Groza! ”A aruncat cu un scaun în mine, mi-a spart capul”

Citeste si: Loredana Groza, făcută praf pe Facebook! Ce spun oamenii despre aparițiile ei photoshopate!

Citeste si: Adevărul despre presupusa rivalitate dintre Delia și Loredana Groza! Au dat cărțile pe față: „Poate nu toată lumea are habar”

Am stat cuminte o zi – două, mi-a adus un poster. După aia, iar am început. Într-o zi a adus-o pe fiica Loredanei Groza, a făcut cu noi orele, nu știu motivul, doar că spuea că nu înțelege fata limba română că e dată la limbi străine, sau ceva de genul ăsta, nu-mi mai amintesc prea bine. O tachinam și pe aia mică în toate felurile”, a povestit Denis Petcu pe vlogul său.