S-a aflat ce s-a întâmplat în noaptea când Alexandra a murit pe patul de spital, așteptând medicii. Tatăl gravidei din Botoșani face declarații cutremurătoare: "Mi-am dat seama"

În vârstă de 25 de ani, Alexandra Ivanov s-a stins din viață pe un pat de spital din Botoșani. Femeia era gravidă în 13 săptămâni, atunci când s-a prezentat de urgență la o unitate spitalicească din cauza durerilor crunte cu care se confrunta. După ce a fost consultată, medicii i-au dat o veste tristă, mai precis că sarcina ei s-a oprit din evoluție, urmând să fie operată pentru a îndepărta fătul.

Cadrele medicale i-au spus că intervenția chirurgicală va avea loc a doua zi, atunci când va veni la spital medicul ei curant, însă din cauza durerilor care erau din ce în ce mai intense, Alexandra i-a implorat pe medici să o opereze chiar în seara aceea. Aceștia au tratat-o cu indiferență, stingându-se din viață după doar câteva ore.

Recent, familia Alexandrei a mers la audieri, iar la ieșirea din Secția de Poliție din Botoșani, tatăl tinerei a făcut o serie de declarații sfâșietoare, vorbind despre momentul când a aflat de tragedie.

„ Am vorbit cu Alexandra ultima oară seara, nu prevedea nimic că așa ceva se va întâmpla. Era o seară normală. Am plecat să o duc pe soție la spital, că era în tură de noapte. Am rămas acasă cu cele mici să ne jucăm. Nu am mai sunat-o și eu, ca să o las în pace, să nu încurc. Dimineața, soția mi-a spus: «Vino, repede, să mergem la maternitate». Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva grav. Cât am tras mașina, într-un minut m-a sunat", a declarat bărbatul, potrivit monitorulbt.ro.

Mama Alexandrei Ivanov este îngenuncheată de durere

La rândul ei, cu ultimele puteri, mama Alexandrei Ivanov a făcut o serie de declarații sfâșietoare, după ce a ieșit de la audieri.

Asistentă medicală de meserie, femeia susține că a avut mult prea multă încredere în sistemul medical. Atunci când a vorbit cu fiica ei prin mesaje și aceasta îi povestea că nu se simte bine, a continuat să o susțină și să o încurajeze, fiind convinsă că cineva va interveni în cazul tinerei, pentru a-i rezolva problema medicală.

"De la acel mesaj (ultimul – nu am aer, nota red.) nu am mai putut să...atunci, abia atunci, deci eu am avut încredere în colegele mele, în sistem. Dacă așa puteam să mă duc. Și eu eram de gardă. Puteam să mă duc peste medic, dar am zis că nu îndrăznesc. Noi pentru asta lucrăm, pentru asta muncim. Ca să ajutăm oamenii. Eu nicio clipă nu m-am gândit că nu o să intervină. Dar după ce am primit mesajul nu am aer, nu mi-a mai răspuns la telefon absolut nimeni, atunci am alergat la Maternitate. Și îmi pare rău acum, bine, regretele sunt târzii, puteam să mă duc peste ea, mă duceam acolo, lăsam serviciul, nu știu, găseam pe cineva să îmi țină locul.(...) Nu m-am gândit nicio clipă, și eu sunt asistentă, bine eu lucrez cu copiii, dar toți sunt ființe și nu m-am gândit nicio clipă când mi-a zis: mama, ajută-mă. I-am zis: avem încredere că o să vină la tine. Am dat mesaje la toate asistentele șefe cu care colaboram, toate m-au asigurat, trebuie să vină medicul, trebuie să vină să-și facă datoria", a declarat mama Alexandrei Ivanov, scrie Antena 3.

Mama Alexandrei Ivanov [Sursa foto: Botosaneanul.ro]