S-a aflat cine este Burlacul 2021! Protagonistul noului sezon este un fost concurent de la Survivor România

S-a aflat cine este Burlacul 2021! Protagonistul noului sezon este un concurent care a participat la Survivor România, dar a fost și ispită la Insula iubirii.

S-a aflat cine este Burlacul 2021!

Așteptarea a luat sfârșit. S-a aflat cine este Burlacul din cel mai nou sezon, 2021, prezentat de Răzvan Fodor la Antena 1. Andi Constantin a devenit ”burlac”, după ce în trecut a participat la Survivor România, dar a fost și ispită la Insula Iubirii.

”Will you accept this rose?” / ”Accepți trandafirul”, a fost întrebarea postată de Andi Constantin pe rețelele de socializare.

Producătorii nu au anunțat data oficială la care va începe noul sezon Burlacul, dar au menționat că se va difuza în curând. În cel de-al șaselea sezon al emisiunii vor concura 25 de tinere. Filmările au avut loc în România, dar și în Turcia.

„Am 29 de ani, sunt multiplu campion la fitness, antreprenor și creator de content digital. Sunt noul burlac pentru că acum știu ce îmi doresc și mă simt pregătit pentru acest pas! Până la 30 de ani am simțit nevoia să experimentez, să ies, să cunosc. Cu siguranță oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi. Sunt un om care iubește natura, animalele, dar și motoarele”, spune burlacul.

Andi Constantin[Sursa foto: Instagram]

Cine este Andi Constantin

Andi Constantin este multiplu campion la fitness și antreprenor. Se descrie ca fiind uniubitor de animale și de natură, dar și un pasionat al motoarelor.

„Cu siguranță oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi. Sunt un om care iubește natura, animalele, dar și motoarele”, se descrie Andi.

Andi Constantin[Sursa foto: Instagram]

Andi Constantin mărturisește că nu a avut foarte multe iubite, dar își dorește o relație stabilă și o familie.

”Nu am avut foarte multe iubite pentru că nu mi s-a câștigat încrederea de foarte multe ori. Îmi doresc să am o relație stabilă, să am o familie. Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii. Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!”, a mai spus Andi Constantin.

Răzvan Fodor, în rolul de prezentator al emisiunii Burlacul

Răzvan Fodor este prezentatorul celui de-al șaselea sezon Burlacul. Acesta îi va fi alături lui Andi Constantin și îl va ajuta să își găsească aleasa.

”Chiar este în punctul în care își dorește o relație serioasă. Îmi doresc foarte tare ca dacă îi dau un sfat să fie pertinent, iar dacă el va ține cont și trage lozul norocos înseamnă că mi-am făcut treaba”, a spus prezentatorul emisiunii, Răzvan Fodor.

Sursa: a1.ro